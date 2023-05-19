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Третьяковская галерея не получала документов о передаче РПЦ иконы «Троица»

В Государственной Третьяковской галерее пока не получали из Министерства культуры официальных документов, оформляющих передачу Русской православной церкви иконы «Троица» кисти Андрея Рублева. Об этом «Ъ» сообщил источник в музее. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской Третьяковской галереи.

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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17 мая созванный в галерее расширенный реставрационный совет, обсудив состояние сохранности иконы, пришел к заключению, что «Троица» не подлежит перемещению за пределы музея по крайней мере в течение года. Тем не менее в этот же день стало известно, что распоряжением президента РФ рублевская «Троица» передается Русской православной церкви.

Подробности — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

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