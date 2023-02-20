«Сады Киви» не взошли

Учредитель застройщика «Сады Киви» взыскивает с Росимущества, Росреестра и властей Сочи 4,9 млрд руб. за срыв реализации проекта по строительству гостиницы в Адлере. Ранее суды по иску прокуратуры добились отмены договора об аренде земельного участка, на котором возводился объект, и отмены разрешения на строительство. Кроме того, с застройщика было взыскано 4,6 млрд руб. нанесенного земельному участку вреда. Эксперты считают, что спрогнозировать перспективы дела пока невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО «Сады Киви» планировало построить девять корпусов гостиниц апартаментного типа в Адлерском районе Сочи

Фото: lazurber.ru ООО «Сады Киви» планировало построить девять корпусов гостиниц апартаментного типа в Адлерском районе Сочи

Фото: lazurber.ru

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск ООО «Сады Киви», заявленный к Российской Федерации в лице Росимущества и Росреестра, а также к городу Сочи и Федеральному исследовательскому центру Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. Истец требует возмещения ущерба в размере 4,9 млрд руб., сообщается в арбитражной картотеке.

Как пояснил «Ъ-Кубань» представляющий интересы «Садов Киви» адвокат Евгений Кабашный, речь идет об убытках, которые понес застройщик в ходе реализации проекта строительства апарт-отеля. Объект не был построен из-за отмены разрешения на строительство и утраты права аренды на землю. Суд назначил заседание на 27 апреля 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. На 68% компания принадлежит СМУ-38 (Дагомыс), на 32% — физлицу.

ООО «Сады Киви» занималось реализацией проекта по строительству девяти корпусов гостиниц апартаментного типа (от двух до трех этажей) в Адлерском районе Сочи. Земельный участок площадью 2,8 га находится на первой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта, рядом с филиалом института имени Вавилова.

В администрации курорта пояснили, что разрешение на строительство комплекса гостиниц «Сады Киви» было выдано на основании решения Центрального районного суда Сочи, однако впоследствии оно было отменено в вышестоящей инстанции. Параллельно разрешение на строительство было оспорено прокуратурой в Арбитражном суде края. Суды установили, что апарт-отель возводился в границах территории зон шумового воздействия аэропорта и защитной зоны производственных предприятий, коммунальных и инженерных объектов, в зоне зеленых насаждений общего пользования, а также в границах исторического поселения. Эти, а также некоторые другие обстоятельства стали основаниями для отмены разрешения на строительство. Точку в деле в октябре минувшего года поставил Верховный суд России.

Также Арбитражный суд Кубани в апреле минувшего года по иску сочинского прокурора признал недействительными договоры аренды земельного участка, отведенного под застройку гостиничным комплексом.

Позже Генпрокуратура России потребовала взыскать с застройщика в интересах России и города Сочи 4,6 млрд руб., обосновав это требование невозможностью из-за построек использовать земельный участок, а также повреждением слоя почвы при строительстве. Адлерский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Сейчас решение обжалуется в кассации. Кроме того, Адлерский районный суд Сочи по заявлению Генпрокуратуры постановил обратить взыскание на корпуса недостроенного апарт-отеля, оцененные в 202 млн руб., в пользу Российской Федерации.

Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель отмечает, что на данном этапе пока спрогнозировать итог дела невозможно. По его мнению, если в ходе рассмотрения спора будет установлена незаконность действий ответчиков, а между ними и убытками истца будет доказана причинно-следственная связь, вероятность взыскания таких убытков может иметь место. «Однако, если учитывать отсутствие информации о судебном признании таких решений, действий соответствующих ответчиков нет. Судить об обоснованности этих требований пока затруднительно»,— считает юрист.

Михаил Волкодав

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