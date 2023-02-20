«Сады Киви» не взошли

Учредитель застройщика «Сады Киви» взыскивает с Росимущества, Росреестра и властей Сочи 4,9 млрд руб. за срыв реализации проекта по строительству гостиницы в Адлере. Ранее суды по иску прокуратуры добились отмены договора об аренде земельного участка, на котором возводился объект, и отмены разрешения на строительство. Кроме того, с застройщика было взыскано 4,6 млрд руб. нанесенного земельному участку вреда. Эксперты считают, что спрогнозировать перспективы дела пока невозможно.
ООО «Сады Киви» планировало построить девять корпусов гостиниц апартаментного типа в Адлерском районе Сочи
Фото: lazurber.ru
Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск ООО «Сады Киви», заявленный к Российской Федерации в лице Росимущества и Росреестра, а также к городу Сочи и Федеральному исследовательскому центру Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. Истец требует возмещения ущерба в размере 4,9 млрд руб., сообщается в арбитражной картотеке.
Как пояснил «Ъ-Кубань» представляющий интересы «Садов Киви» адвокат Евгений Кабашный, речь идет об убытках, которые понес застройщик в ходе реализации проекта строительства апарт-отеля. Объект не был построен из-за отмены разрешения на строительство и утраты права аренды на землю. Суд назначил заседание на 27 апреля 2023 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. На 68% компания принадлежит СМУ-38 (Дагомыс), на 32% — физлицу.
ООО «Сады Киви» занималось реализацией проекта по строительству девяти корпусов гостиниц апартаментного типа (от двух до трех этажей) в Адлерском районе Сочи. Земельный участок площадью 2,8 га находится на первой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта, рядом с филиалом института имени Вавилова.
В администрации курорта пояснили, что разрешение на строительство комплекса гостиниц «Сады Киви» было выдано на основании решения Центрального районного суда Сочи, однако впоследствии оно было отменено в вышестоящей инстанции. Параллельно разрешение на строительство было оспорено прокуратурой в Арбитражном суде края. Суды установили, что апарт-отель возводился в границах территории зон шумового воздействия аэропорта и защитной зоны производственных предприятий, коммунальных и инженерных объектов, в зоне зеленых насаждений общего пользования, а также в границах исторического поселения. Эти, а также некоторые другие обстоятельства стали основаниями для отмены разрешения на строительство. Точку в деле в октябре минувшего года поставил Верховный суд России.
Также Арбитражный суд Кубани в апреле минувшего года по иску сочинского прокурора признал недействительными договоры аренды земельного участка, отведенного под застройку гостиничным комплексом.
Позже Генпрокуратура России потребовала взыскать с застройщика в интересах России и города Сочи 4,6 млрд руб., обосновав это требование невозможностью из-за построек использовать земельный участок, а также повреждением слоя почвы при строительстве. Адлерский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Сейчас решение обжалуется в кассации. Кроме того, Адлерский районный суд Сочи по заявлению Генпрокуратуры постановил обратить взыскание на корпуса недостроенного апарт-отеля, оцененные в 202 млн руб., в пользу Российской Федерации.
Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель отмечает, что на данном этапе пока спрогнозировать итог дела невозможно. По его мнению, если в ходе рассмотрения спора будет установлена незаконность действий ответчиков, а между ними и убытками истца будет доказана причинно-следственная связь, вероятность взыскания таких убытков может иметь место. «Однако, если учитывать отсутствие информации о судебном признании таких решений, действий соответствующих ответчиков нет. Судить об обоснованности этих требований пока затруднительно»,— считает юрист.
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