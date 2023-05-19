Патрушев обвинил США в координации убийства Татарского и Дугиной

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, «по имеющимся сведениям», убийство дочери философа Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, подрыв машины писателя Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода Северный поток — все это было «спланировано и осуществлено при координации спецслужб США».

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Открывая совещание в Сыктывкаре, господин Патрушев предложил обсудить вопросы безопасности на критически важных объектах и в местах скопления людей. Он назвал этот вопрос актуальным, поскольку украинская разведка, диверсанты, международные террористы, радикальные и экстремистские структуры, по его словам, все активнее действуют в России.

«Вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны. По имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, а также подрыв газопровода Северный поток и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США. Совершенные в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией»,— сказал он в ходе своего выступления.

По словам господин Патрушева, Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на стороне Киева. В качестве доказательств он привел участие в боевых действиях иностранных наемников и советников. «Инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы и координируют их деятельность, и при этом все это преподносится мировому сообществу как американская помощь в защите Украины»,— подытожил секретарь Совбеза.

По данным Национального антитеррористического комитета, за 12 месяцев в России предотвратили 123 «террористических преступления», в их числе 64 теракта. При этом за терроризм и экстремизм в 2022 году в России осудили более 1500 человек (875 — терроризм, 693 — эксктремизм).

Анастасия Ларина