НАК: в России в 2022 году предотвратили 64 теракта

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что за 12 месяцев в России предотвратили 123 «террористических преступления», в их числе 64 теракта. Кроме того, была прекращена работа 68 «законспирированных» ячеек международных террористических организаций.

«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций»,— говорится в релизе по итогам заседания комитета и федерального оперативного штаба по итогам 2022 года.

На том же заседании директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что число террористических преступлений выросло прежде всего в приграничных регионах. Он связал это в том числе с деятельностью украинских спецслужб. По данным МВД, по темпам роста преступлений с использованием оружия и боеприпасов лидируют Курская (+675%) и Белгородская области (+213,3%), Москва (+203,2%).

Как отмечается в релизе НАК, за год в России выявили около 2,6 тыс. случаев незаконного оборота оружия. Было ликвидировано 50 подпольных мастерских по изготовлению оружия. Кроме того, была остановлена работа 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением «средств поражения».

Как рассказал Александр Бортников, с февраля в России заблокировали 3,5 тыс. ресурсов, рапространявших ложную информацию о военных действиях на Украине.

Подробнее о том, что происходит на 293-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина