Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей за дискредитацию армии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего главу города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) на 260 тыс. руб., признав его виновным в дискредитации ВС России (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Такое наказание для него запрашивала прокуратора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман находился в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге и, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». В обвинительном заключении указано, что политик, в частности, назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

До возбуждения уголовного дела в августе прошлого года Евгений Ройзман был трижды был оштрафован по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных Сил РФ). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, высказываясь об уголовном преследовании экс-мэра, заявлял, что Евгений Ройзман заслуживает уважения и справедливости.

В период судебного разбирательства Евгения Ройзмана поддержали главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, певица Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов).

Подробнее читайте в материале «Прокуратура отнеслась к Евгению Ройзману по-вегетариански».

Илья Смирнов, Катерина Якушева, Екатеринбург