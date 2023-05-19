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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей за дискредитацию армии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего главу города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) на 260 тыс. руб., признав его виновным в дискредитации ВС России (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Такое наказание для него запрашивала прокуратора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман находился в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге и, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». В обвинительном заключении указано, что политик, в частности, назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

До возбуждения уголовного дела в августе прошлого года Евгений Ройзман был трижды был оштрафован по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных Сил РФ). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, высказываясь об уголовном преследовании экс-мэра, заявлял, что Евгений Ройзман заслуживает уважения и справедливости.

Чем известен Евгений Ройзман

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В период судебного разбирательства Евгения Ройзмана поддержали главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, певица Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов).

Подробнее читайте в материале «Прокуратура отнеслась к Евгению Ройзману по-вегетариански».

Илья Смирнов, Катерина Якушева, Екатеринбург

Фотогалерея

Суд над Евгением Ройзманом

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Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана (признан в России иностранным агентом) было возбуждено после одного из его выступлений на стриме&lt;br>На фото: господин Ройзман у здания суда

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана (признан в России иностранным агентом) было возбуждено после одного из его выступлений на стриме
На фото: господин Ройзман у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

18 мая были допрошены два свидетеля обвинения, свидетели защиты. Затем состоялись прения, после этого бывший мэр Екатеринбурга выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 19 мая

18 мая были допрошены два свидетеля обвинения, свидетели защиты. Затем состоялись прения, после этого бывший мэр Екатеринбурга выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 19 мая

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов на заседании суда

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан в России иноагентом), его адвокат Владислав Идамжапов (в центре), Дмитрий Муратов (справа) на заседании суда

Евгений Ройзман (признан в России иноагентом), его адвокат Владислав Идамжапов (в центре), Дмитрий Муратов (справа) на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан иностранным агентом в России) читает на суде свою характеристику от певицы Аллы Пугачевой

Евгений Ройзман (признан иностранным агентом в России) читает на суде свою характеристику от певицы Аллы Пугачевой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана (признан в России иностранным агентом) было возбуждено после одного из его выступлений на стриме
На фото: господин Ройзман у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

18 мая были допрошены два свидетеля обвинения, свидетели защиты. Затем состоялись прения, после этого бывший мэр Екатеринбурга выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 19 мая

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан в России иноагентом), его адвокат Владислав Идамжапов (в центре), Дмитрий Муратов (справа) на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан иностранным агентом в России) читает на суде свою характеристику от певицы Аллы Пугачевой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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