«Интерфакс»: власти РФ разрешили «Авилону» купить активы VW в России по цене до €125 млн

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями согласовала продажу российских активов автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга «Авилон». Сумма сделки — до €125 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, решение было вынесено 17 апреля. В рамках сделки «Авилон» купит 100% долей российского представительства VW (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также подконтрольные ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

На день одобрения цена сделки составляла около 11,3 млрд руб., по текущему курсу — более 10,5 млрд руб. Собеседник агентства добавил, что, если для проведения сделки «Авилону» нужно будет купить валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки ограничена лимитом €50 млн в сутки.

VW в марте 2022 года приостановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Через год Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы концерна в России по иску ГАЗа, который требовал взыскать с VW более 15,5 млрд руб. В апреле суд полностью снял ограничения с активов автоконцерна в РФ. Вчера, 15 мая, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что оформление сделки по продаже завода VW в Калуге дилеру «Авилон» завершается.

Подробнее об иске — в публикации «Ъ» «Volkswagen вырулил из-под ареста».

Лаура Кеффер