В Оренбурге предоставят грант на отлов бродячих животных

В Оренбурге выделят из городского бюджета грант на сумму 800 тыс. руб. на проведение мероприятий по обращению с бродячими животными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Выиграть грант может только местная компания. Организация должна иметь опыт работы в этой сфере от шести месяцев с даты регистрации юрлица или ИП. Также у компании должны быть временные места для содержания животных и отсутствовать предписания и штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Вместе с заявкой участник должен подать смету расходов, в которую включены статьи на устройство помещений для животных, на их отлов, содержание, стерилизацию и прочее. Кроме того, он должен представить проект реализации мероприятий.

Конкурсная комиссия определит победителя, оценив место расположения здания для размещения животных, количество мест в нем, наличие в собственности или пользовании земельного участка, информационную открытость организации и другие критерии.

Ранее в Оренбурге произошел резонансный случай. Стая собак напала на восьмилетнего мальчика, который вышел на прогулку. Ребенок скончался от полученных травм на месте. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В рамках дела задержан начальник управления ЖКХ администрации Оренбурга Александр Байкаров. В настоящее время чиновник находится под арестом.

Ани Айвазян