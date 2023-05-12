Детские лагеря Нижегородской области начали готовиться к летнему сезону

В Нижегородской области началась ежегодная летняя оздоровительная кампания. Детские центры отдыха должны устранить все замечания до 20 мая и полностью быть готовыми к 25 мая. Об этом сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Летом 2023 года в регионе будут работать 1,1 тыс. организаций, которые примут 119 тыс. детей. В частности, в каникулы откроются 856 лагерей с дневным пребыванием и 16 — с круглосуточным, 153 лагеря труда и отдыха, 50 загородных оздоровительно-образовательных центров, семь санаторных лагерей.

Ранее сообщалось, что этим летом будут работать 10 оздоровительных лагерей Нижнего Новгорода. Город выделил на их содержание более 200 млн руб.

Елена Ковалева