Наличности ставят преграды

Банки ужесточают условия для снятия наличных в банкоматах, так уже поступили Промсвязьбанк и Газпромбанк, сообщает исследовательская компания Frank RG. Первый еще в начале года увеличил комиссию за снятие от суммы превышения лимита почти до 3%. Второй — с мая ввел комиссию до 10%, если клиент хочет обналичить больше 1 млн руб. Параллельно кредитные организации увеличивают число способов безналичной оплаты, например, выпуская платежные стикеры, говорится в отчете Frank RG.

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Не исключено, что и более крупные кредитные организации будут вынуждать клиентов избавляться от наличных и тоже введут комиссии за снятие, отметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«С начала пандемии объем купюр в экономике неуклонно увеличивался и в 2022 году уже достигал каких-то рекордных значений, потому что есть фактор рисков, неопределенности. Клиенты должны быть уверены, что трансакции будут осуществляться в любом случае, даже при блокировке счетов и каких-то других ограничениях. Кредитная, банковская система от этого страдает, в частности, снижаются объемы средств физических лиц на расчетных счетах и пластиковых картах.

Сейчас возникает ситуация, когда у нас идет тренд на понижение объема ликвидности в банковском секторе.

Естественно, кредитные организации вынуждены где-то повышать процентные ставки по депозитным продуктам, где-то запускать акции, стимулировать клиентов сохранять остатки на картах, а не превращать их в наличную форму. Потому что деньги в такой форме не работают в банковской системе, не работают в экономике. И один из способов здесь — это ограничение на снятие наличных. Эта тенденция скорее всего будет продолжаться и охватит большее число банков».

При этом 11 из 15 банков, которые проанализировали эксперты Frank RG, еще не вводили комиссии за снятие наличных. Этого, например, не сделали ни Сбер, ни ВТБ, ни Альфа-банк. В свою очередь, «Хоум Кредит» и вовсе в декабре отменил комиссию в 10%, а Почта-банк увеличил бесплатный лимит со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Поэтому тренда на увеличение комиссии за снятие наличных скорее всего нет, а у Промсвязьбанка и Газпромбанка были конкретные причины для такого шага, пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

«Достаточно опрометчиво делать далеко идущие выводы в отношении всего банковского сектора только на основании поведения двух игроков, хотя и достаточно крупных, но все-таки не лидеров сектора.

Промсвязьбанк — специфическая кредитная организация, которая сейчас очень активно работает на новых территориях. Естественно, возникают дополнительные риски, связанные с криминальной активностью, в частности, с нелегальным обналичиванием. Так что банки могут повышать комиссии за снятие, чтобы противостоять, например, этим тенденциям».

Ранее в Промсвязьбанке сообщили об открытии офисов в 30 населенных пунктах ДНР. Там отметили, что установили в регионе более 500 банкоматов. Между тем к маю объем наличных в России достиг рекорда, сообщили в ЦБ. Количество денег на руках у населения превысило 16,5 трлн руб.

Весной Банк России вновь продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября. Со счетов, открытых после 9 марта 2022 года, по-прежнему можно обналичить только рубли.

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Даниил Бабкин