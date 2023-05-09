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Коммерсантъ FM
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Сбережения держат при себе

Как россияне предпочитают хранить деньги

Россияне скопили «под матрасом» рекордные объемы наличности — к началу мая в обращении оказалось больше 17 трлн руб., это максимум за всю историю наблюдений Центробанка. За апрель показатель вырос на 500 млрд руб., а за год — на 3,5 трлн руб. При этом, судя по данным регулятора и социологов, тратить граждане не спешат, как и нести деньги в кредитные организации. Почему? И опасен ли такой тренд? Расскажет Анастасия Таслунова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас почти пятая часть всех денег в России находится на руках у граждан и бизнеса. Как отмечают экономисты, это существенная доля и, несмотря на прогнозы, она не снижается. Первый «набег» населения на банки за наличкой случился еще в феврале 2022 года. Вторая волна пришлась на начало осени. Люди снимали деньги, откладывая их на черный день, а хранили запасы «в тумбочках», потому что так, по их мнению надежнее, ведь банковские карты могли оказаться заблокированными.

Но с тех пор серьезных потрясений не случилось, а в безналичную форму «матрасные инвестиции» так и не перешли. На самом деле страхи у россиян остались теми же, что и, к примеру, в начале сентября, отметила независимый финансовый консультант Наталья Смирнова:

Чем объясняется рекордная прибыль кредитных организаций

Чем объясняется рекордная прибыль кредитных организаций

«Многие рассуждают так: вдруг я сейчас положу деньги на вклад, а мне придет повестка, и у меня все заблокируют. Конечно, есть психологическая проблема, это в том числе и неуверенность в завтрашнем дне. Дома вроде как надежнее, вот в банк положишь средства, а он вдруг обанкротится; в ценные бумаги вложишь, а вдруг все просядет; в недвижимость инвестируешь, а вдруг она не сдастся».

Для экономики рост наличных в обращении это плохо, так как обслуживание денежной массы обходится государству и банкам дороже. Кроме того, значительный процент налички не тратится, соответственно, бизнес недополучает деньги, требуется допэмиссия, а это как минимум не замедляет инфляцию теми темпами, которые хотелось бы видеть властям.

Вернуть наличные в экономику можно, но для этого должен вырасти уровень потребления. А, как писал Bloomberg в марте, падение оборотов розницы в стране оказалось сильнейшим с 2015 года. Аналитики отмечают, что те деньги, которые россияне могут потратить на покупку новых товаров, они тратят. Но «матрасные инвестиции» останутся неприкосновенными: чем расходовать их, люди скорее возьмут кредиты, подчеркнул главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«С учетом не растущей розницы у нас очень мощный, пугающе сильный прирост кредитования. Люди уже давно тратят, и у многих своих сбережений, возможно, уже не хватает.

Так что россияне активно привлекают заемные средства в безналичной форме. Но принципиально динамику это не меняет.

Те, кто перенес свои сбережения под матрас, тратить их в ближайшее время не будут. Они же не для этого на такой шаг пошли».

Но если не в магазины, то в банки наличные россияне могли бы отнести и разместить на долгосрочных депозитах. Тогда бы у финансовых организаций появилось больше денег для кредитования бизнеса, а это важно в условиях кризисной экономики.

Почему клиенты банков все чаще избавляются от валюты

Почему клиенты банков все чаще избавляются от валюты

Но в начале года объем долгосрочных вкладов уменьшился до минимума за десять лет, сообщал РБК. Исправить ситуацию, впрочем, могут сами банки, отметил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Кредитные организации могут дополнительно повысить ставки в зависимости от динамики ключевой ставки. Депозиты как продукт станут более привлекательными, и вот этот излишек наличности, который мы сейчас видим, скорее всего будет абсорбирован, фактически перейдет в депозит у населения. И банки будут расценивать это как "длинные" пассивы, которые можно доходно и долгосрочно инвестировать».

Примечательно, что от хранения денег под подушкой страдают сами же «матрасные» инвесторы. Пока они лишь теряют свой капитал, продолжает независимый финансовый консультант Наталья Смирнова:

«Если это банковский вклад, то доходность находится примерно на уровне ключевой ставки. Если это были максимально надежные облигации или ОФЗ, то это означало около 9% годовых, что чуть выше инфляции. Если уходить в бумаги второго эшелона, то может быть выше 10% годовых. С сентября 2022 года, если бы инвесторы вложились в индекс Московской биржи, то можно было бы заработать уже приблизительно 30-40%».

За прошлый год инфляция отобрала у граждан 12% сбережений в наличных. По прогнозам властей, дальше динамика замедлится. Но вот ожидания самих россиян мрачнее: по данным ЦБ, они рассчитывают, что еще пять лет рост цен будет оставаться на уровне 10% годовых. В таком случае к 2028-му инфляция «съест» половину накопленного под матрасом.

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Иван Хорушевский

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