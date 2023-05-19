«Липецк похож на Мариуполь»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил вчера с отчетом о своей работе в 2022 году. Он отказался от традиционного доклада по всем отраслям с большим количеством данных, превратив его в шоу для себя и собравшихся местных чиновников. Господин Артамонов в перерывах между слайдами презентации послушал детский хор, наградил отличившихся школьников и пообщался со специально приехавшими к нему из зоны боевых действий командирами мобилизованных липчан. Кульминацией стала встреча военнослужащего из региона с его семьей, устроенная на сцене губернатором. За драматургией его выступления наблюдал корреспондент „Ъ“ Сергей Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Артамонов (слева) пригласил на свой отчет даже военнослужащих из зоны СВО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Артамонов (слева) пригласил на свой отчет даже военнослужащих из зоны СВО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Послушать отчет губернатора в областном Доме культуры 18 мая собрались более 500 зрителей — депутаты облсовета и чиновники разных уровней. В ожидании Игоря Артамонова они знакомились с выставкой картин местных художников на военную тематику. На них советские солдаты несли дозор на границе, курили после тяжелого боя, праздновали победу в Берлине и, наконец, возвращались домой и обнимали липецкие березы. Губернатор в это время в пустом зале репетировал свою речь, изучал порядок слайдов и видеоклипов, очередность награждения отличившихся жителей.

«Год оказался непростым, что-то было более успешным, а что-то не удалось,— рассказал господин Артамонов.— В области насчитывалось 270 предприятий с иностранным участием. Но мы не допустили никаких катаклизмов на рынке труда. Да, были сложные события — например, смена собственника на заводе Indesit, тогда мы ездили в Турцию и договаривались». Глава региона отметил, что «в тяжелый год» на территорию особой экономической зоны «Липецк» вошли семь новых резидентов с «заявленной» суммой инвестиций в 50 млрд руб.

«Один из крупных проектов — компания “Петэксперт”, планирующая завод корма для домашних животных. Мы сами их нашли и уговорили зайти в регион, заключили соглашение».

От большого количества статистики губернатор в своем выступлении отказался. Он сообщил, что в 2022 году в регионе было сдано 283 социальных объекта, а затем зрителям показали несколько роликов об их земляках. Рабочие, аграрии, врачи и учителя рассказывали о своих «трудовых династиях», в которых дети выбирают те же профессии, что и родители, остаются жить и работать в Липецкой области. «Мы работаем для наших детей»,— пояснил губернатор.

Вслед за социальной тематикой господин Артамонов перешел к «тем, кто защищает наших детей». По его данным, регион на сегодняшний день уже потратил на нужды специальной военной операции более 2 млрд руб. и отправил 300 т «гуманитарного груза». Рассказать об этой теме подробнее губернатор попросил двух приехавших из зоны боевых действий офицеров ВС РФ — «командиров, которым мы доверили жизни наших липчан».

«Они очень успешно воюют»,— сказал глава региона, пояснив, что специально не станет представлять гостей. На сцену поднялись двое мужчин в камуфляже без опознавательных знаков и погон. Лица были скрыты балаклавами и козырьками глубоко надвинутых армейских кепок. При их виде слушатели в зале встали.

«Я первый раз в Липецке, но ощущаю себя частью этого региона,— взял слово один из военнослужащих.— Сегодня идет высокотехнологичная война. На одном умении и желании победить не получается. Поддержка, которая выделяется от региона дивизиону, позволяет выполнять поставленные задачи. Надеюсь, что вновь формируемый дивизион будет не менее успешным». «Спасибо вам за оперативность, это ключевое в доставке гуманитарных грузов»,— сказал он губернатору.

«Сегодня в зале семья бойца [он вместе с женой был представлен по имени и фамилии.— «Ъ»], который пошел добровольцем»,— продолжил следом губернатор и пригласил на сцену его жену и их дочь, чтобы подробнее рассказать о мерах по поддержке семей военнослущащих. «Вы ведь хотели обвенчаться? — неожиданно спросил он ее.— Мы связались с командиром, попросили дать вашему мужу отпуск. Иван здесь». На сцену поднялся еще один мужчина в форме с закрытым лицом, он бросился к жене и дочери, обнял их.

В окружении губернатора потом уверяли, что это не было срежиссировано, а члены семьи действительно в первый раз увидели друг друга впервые за долгое время. «Завтра вас ждут в храме»,— сообщил им господин Артамонов.

В промежутках между другими слайдами своей презентации господин Артамонов приглашал на сцену и награждал благодарностями врачей, которые смогли провести в регионе уникальную операцию, а также школьников, которые отличились в учебе, искусстве и спорте. К слайду, на котором рассказывалось о перспективах развития крупнейшего в ЦФО детского загородного лагеря «Прометей», на сцену вышел детский хор и спел песню «Звезда России», которую 30 лет назад написал бывший вице-губернатор по социальному блоку Юрий Таран. «Хлеб да соль, лик Кремля… Это ты, Родина моя»,— пели дети.

Господин Артамонов также рассказал об участии Липецкой области в восстановлении подшефных районов бывших регионов Украины. В Володарском районе и Мариуполе Донецкой Народной Республики силами липецких строителей отремонтированы детсады, школы, медицинские объекты, жилые дома, системы отопления и водоснабжения.

«Мне кажется, что Мариуполь похож на Липецк. Это тоже город с крупным металлургическим заводом. В них обоих живет около 500 тыс. человек»,— заметил губернатор.

В завершение он сообщил, что в Липецке вскоре заработает система распознавания лиц горожан на улицах, во дворах и подъездах. «Всего 10 тыс. камер. Мы стали третьим регионом по внедрению этого проекта после Москвы и Казани. Будем искать злодеев и террористов. А люди смогут почувствовать себя еще безопаснее»,— заверил Игорь Артамонов.