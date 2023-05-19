«Липецк похож на Мариуполь»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил вчера с отчетом о своей работе в 2022 году. Он отказался от традиционного доклада по всем отраслям с большим количеством данных, превратив его в шоу для себя и собравшихся местных чиновников. Господин Артамонов в перерывах между слайдами презентации послушал детский хор, наградил отличившихся школьников и пообщался со специально приехавшими к нему из зоны боевых действий командирами мобилизованных липчан. Кульминацией стала встреча военнослужащего из региона с его семьей, устроенная на сцене губернатором. За драматургией его выступления наблюдал корреспондент „Ъ“ Сергей Калашников.
Игорь Артамонов (слева) пригласил на свой отчет даже военнослужащих из зоны СВО
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Послушать отчет губернатора в областном Доме культуры 18 мая собрались более 500 зрителей — депутаты облсовета и чиновники разных уровней. В ожидании Игоря Артамонова они знакомились с выставкой картин местных художников на военную тематику. На них советские солдаты несли дозор на границе, курили после тяжелого боя, праздновали победу в Берлине и, наконец, возвращались домой и обнимали липецкие березы. Губернатор в это время в пустом зале репетировал свою речь, изучал порядок слайдов и видеоклипов, очередность награждения отличившихся жителей.
«Год оказался непростым, что-то было более успешным, а что-то не удалось,— рассказал господин Артамонов.— В области насчитывалось 270 предприятий с иностранным участием. Но мы не допустили никаких катаклизмов на рынке труда. Да, были сложные события — например, смена собственника на заводе Indesit, тогда мы ездили в Турцию и договаривались». Глава региона отметил, что «в тяжелый год» на территорию особой экономической зоны «Липецк» вошли семь новых резидентов с «заявленной» суммой инвестиций в 50 млрд руб.
«Один из крупных проектов — компания “Петэксперт”, планирующая завод корма для домашних животных. Мы сами их нашли и уговорили зайти в регион, заключили соглашение».
От большого количества статистики губернатор в своем выступлении отказался. Он сообщил, что в 2022 году в регионе было сдано 283 социальных объекта, а затем зрителям показали несколько роликов об их земляках. Рабочие, аграрии, врачи и учителя рассказывали о своих «трудовых династиях», в которых дети выбирают те же профессии, что и родители, остаются жить и работать в Липецкой области. «Мы работаем для наших детей»,— пояснил губернатор.
Вслед за социальной тематикой господин Артамонов перешел к «тем, кто защищает наших детей». По его данным, регион на сегодняшний день уже потратил на нужды специальной военной операции более 2 млрд руб. и отправил 300 т «гуманитарного груза». Рассказать об этой теме подробнее губернатор попросил двух приехавших из зоны боевых действий офицеров ВС РФ — «командиров, которым мы доверили жизни наших липчан».
«Они очень успешно воюют»,— сказал глава региона, пояснив, что специально не станет представлять гостей. На сцену поднялись двое мужчин в камуфляже без опознавательных знаков и погон. Лица были скрыты балаклавами и козырьками глубоко надвинутых армейских кепок. При их виде слушатели в зале встали.
«Я первый раз в Липецке, но ощущаю себя частью этого региона,— взял слово один из военнослужащих.— Сегодня идет высокотехнологичная война. На одном умении и желании победить не получается. Поддержка, которая выделяется от региона дивизиону, позволяет выполнять поставленные задачи. Надеюсь, что вновь формируемый дивизион будет не менее успешным». «Спасибо вам за оперативность, это ключевое в доставке гуманитарных грузов»,— сказал он губернатору.
«Сегодня в зале семья бойца [он вместе с женой был представлен по имени и фамилии.— «Ъ»], который пошел добровольцем»,— продолжил следом губернатор и пригласил на сцену его жену и их дочь, чтобы подробнее рассказать о мерах по поддержке семей военнослущащих. «Вы ведь хотели обвенчаться? — неожиданно спросил он ее.— Мы связались с командиром, попросили дать вашему мужу отпуск. Иван здесь». На сцену поднялся еще один мужчина в форме с закрытым лицом, он бросился к жене и дочери, обнял их.
В окружении губернатора потом уверяли, что это не было срежиссировано, а члены семьи действительно в первый раз увидели друг друга впервые за долгое время. «Завтра вас ждут в храме»,— сообщил им господин Артамонов.
В промежутках между другими слайдами своей презентации господин Артамонов приглашал на сцену и награждал благодарностями врачей, которые смогли провести в регионе уникальную операцию, а также школьников, которые отличились в учебе, искусстве и спорте. К слайду, на котором рассказывалось о перспективах развития крупнейшего в ЦФО детского загородного лагеря «Прометей», на сцену вышел детский хор и спел песню «Звезда России», которую 30 лет назад написал бывший вице-губернатор по социальному блоку Юрий Таран. «Хлеб да соль, лик Кремля… Это ты, Родина моя»,— пели дети.
Господин Артамонов также рассказал об участии Липецкой области в восстановлении подшефных районов бывших регионов Украины. В Володарском районе и Мариуполе Донецкой Народной Республики силами липецких строителей отремонтированы детсады, школы, медицинские объекты, жилые дома, системы отопления и водоснабжения.
«Мне кажется, что Мариуполь похож на Липецк. Это тоже город с крупным металлургическим заводом. В них обоих живет около 500 тыс. человек»,— заметил губернатор.
В завершение он сообщил, что в Липецке вскоре заработает система распознавания лиц горожан на улицах, во дворах и подъездах. «Всего 10 тыс. камер. Мы стали третьим регионом по внедрению этого проекта после Москвы и Казани. Будем искать злодеев и террористов. А люди смогут почувствовать себя еще безопаснее»,— заверил Игорь Артамонов.