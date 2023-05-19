Великобритания ввела санкции против владельца РМК Игоря Алтушкина

Великобритания ввела санкции против уральского миллиардера, основного акционера Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Являясь третьим по величине производителем меди в России, Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение для путинской военной машины»,— указано на сайте британского правительства.

Согласно данным Forbes, Игорь Алтушкин является основателем и крупнейшим акционером Русской медной компании, третьего по величине производителя меди в России. Его состояние в 2023 году оценивается в $3,4 млрд. По данным издания, господин Алтушкин начал свою карьеру в качестве торговца металлоломом в начале 1990-х годов. Является активным сторонником Русской православной церкви. Активно занимается благотворительностью и социальными проектами: создал академию единоборств РМК, финансирует строительство и реставрацию церквей, направил порядка 1,4 млрд руб. на борьбу с COVID-19 в Свердловской и Челябинской областях. В 2017 году Игорь Алтушкин был награжден Владимиром Путиным орденом Дружбы.

В апреле издание The Moscow Times, со ссылкой на офицера Минобороны сообщило, что господин Алтушкин является основным спонсором батальона «Урал» (штурмового подразделения в составе Минобороны). В РМК эту информацию опровергли.

Всего в свежий санкционный список Великобритании попали 86 физических и юридических лиц. Санкции ведены в отношении пяти финансовых организаций, шести крупных транспортных компаний, связанных с Россией, девяти компаний, связанных с «Росатомом» и т. д.

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