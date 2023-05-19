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Великобритания ввела санкции против владельца РМК Игоря Алтушкина

Великобритания ввела санкции против уральского миллиардера, основного акционера Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Являясь третьим по величине производителем меди в России, Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение для путинской военной машины»,— указано на сайте британского правительства.

Согласно данным Forbes, Игорь Алтушкин является основателем и крупнейшим акционером Русской медной компании, третьего по величине производителя меди в России. Его состояние в 2023 году оценивается в $3,4 млрд. По данным издания, господин Алтушкин начал свою карьеру в качестве торговца металлоломом в начале 1990-х годов. Является активным сторонником Русской православной церкви. Активно занимается благотворительностью и социальными проектами: создал академию единоборств РМК, финансирует строительство и реставрацию церквей, направил порядка 1,4 млрд руб. на борьбу с COVID-19 в Свердловской и Челябинской областях. В 2017 году Игорь Алтушкин был награжден Владимиром Путиным орденом Дружбы.

В апреле издание The Moscow Times, со ссылкой на офицера Минобороны сообщило, что господин Алтушкин является основным спонсором батальона «Урал» (штурмового подразделения в составе Минобороны). В РМК эту информацию опровергли.

Всего в свежий санкционный список Великобритании попали 86 физических и юридических лиц. Санкции ведены в отношении пяти финансовых организаций, шести крупных транспортных компаний, связанных с Россией, девяти компаний, связанных с «Росатомом» и т. д.

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