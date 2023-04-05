РМК миллиардера Алтушкина заявила, что не имеет отношения к финансированию штурмового батальона, участвующего в СВО

Русская медная компания (РМК, Игоря Алтушкина) и ее руководство не имеют отношения к созданию и финансированию формирований, которые участвуют в СВО, заявили в пресс-службе компании «Ъ-Урал». Ранее издание The Moscow Times, со ссылкой на офицера Минобороны сообщило, что владелец РМК миллиардер Игорь Алтушкин, является основным спонсором батальона «Урал» (штурмового подразделения в составе Минобороны).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Козицын и Игорь Алтушкин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Козицын и Игорь Алтушкин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Спонсирование «Урала» главой РМК изданию подтвердил и президент фонда «Ветераны Урала» Виктор Ярков. По его словам, фонд ведет набор добровольцев в батальон «Урал» среди бывших спецназовцев и ветеранов боевых действий.

Согласно данным Forbes, Игорь Алтушкин является основателем и крупнейшим акционером Русской медной компании, третьего по величине производителя меди в России. Его состояние в 2023 году оценивается в $3,4 млрд. По данным издания, господин Алтушкин начал свою карьеру в качестве торговца металлоломом в начале 1990-х годов. Является активным сторонником Русской православной церкви. Активно занимается благотворительностью и социальными проектами: создал академию единоборств РМК, финансирует строительство и реставрацию церквей, направил порядка 1,4 млрд руб. на борьбу с COVID-19 в Свердловской и Челябинской областях. В 2017 году Игорь Алтушкин был награжден Владимиром Путиным орденом Дружбы.

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