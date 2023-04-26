В регионах Черноземья увеличивается потребность в рабочей силе. Помимо уже ставшего традиционным дефицита рабочих специальностей, аналитики отмечают общее снижение количества резюме на одну вакансию. Авторы «Мониторинга предприятий» Центробанка полагают, что нехватка персонала достигла рекордных значений с 1998 года. Впрочем, по мнению экспертов, дефицит кадров в ряде отраслей может быть преувеличен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во всех регионах Черноземья число резюме на одну вакансию уменьшилось по сравнению с прошлым годом. По данным одной из крупнейших в России рекрутинговых платформ Headhunter на конец первого квартала 2023 года, в Белгородской области уровень конкуренции составил 4,1 резюме на одну вакансию против 4,2 годом ранее. В Воронежской области показатель составил 4,3 резюме на одну вакансию (4,7 в 2022-м), в Курской — 3,8 (4,3 в марте 2022-го), в Липецкой — 3,9 (4,3), в Орловской — 3,8 (4,1), в Тамбовской — 3,7 (4,6).

Нехватка персонала усугубилась по сравнению с предыдущим кварталом во всех основных отраслях экономики, отмечают авторы «Мониторинга предприятий» Центробанка (основывается на опросе 14 тыс. работодателей из нефинансовых секторов экономики РФ). Наиболее остро, по их мнению, проблему дефицита кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, водоснабжения, а также транспортировки и хранения. В целом же текущая обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений с начала наблюдений ЦБ (с 1998 года) и составила минус 18 баллов. Наименьший дефицит сотрудников — в продажах автомобилей (минус 10), в оптовой торговле (минус 13) и в сфере услуг (минус 14).

Дефицит кадров на рынке труда фиксируется на фоне рекордно низких уровней безработицы. Тенденцию подтверждают и власти регионов Черноземья. Так, например, в Тамбовской области уровень регистрируемой безработицы на начало 2023 года составляет 0,5% рабочей силы (по итогам 2021 года — 0,7%), рассказали в правительстве региона. В Воронежской области показатель в среднем за 2021 год составил 1,7%, за 2022 год — 0,9%, по состоянию на 1 января 2023 года снизился до 0,7%.

Уровень регистрируемой безработицы в Курской области также снизился с 0,7% в декабре 2021 года до 0,4% в декабре 2022-го. В Орловской области 2022 год завершился с уровнем регистрируемой безработицы 0,6% (0,8% на 1 января 2022 года, 1,7% на 1 января 2021 года). В целом по РФ данный показатель на конец 2022 года составил 0,8%, на конец 2021 года — 1%.

Наиболее велик, по данным Headhunter, в регионах Черноземья запрос на специалистов в сферах «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Рабочий персонал», «Производство», «Строительство, недвижимость». У соискателей тройка популярных направлений — «Начало карьеры, студенты», «Продажи», «Административный персонал».

Отметим, что во всех регионах Черноземья не хватает рабочего персонала — Headhunter фиксирует низкий уровень конкуренции при высокой востребованности. Это подтверждают и в самих регионах. По данным правительства Воронежской области, 63,5% всех заявленных вакансий — по рабочим профессиям. Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия промышленной и строительной отраслей, а также сельского хозяйства.

По данным курского облправительства, в регионе наиболее востребованы специалисты рабочих профессий, врачи и средний медицинский персонал, инженеры различных специальностей. В Орловской области наибольшую потребность в работниках сейчас испытывают предприятия обрабатывающих производств (2,2 тыс. вакансий), учреждения здравоохранения и социальных услуг (1,4 тыс.), сельхозпредприятия (1 тыс.), сфера торговли (806 вакансий).

Организации предпринимают меры по решению проблемы дефицита кадров, отмечают авторы мониторинга Центробанка, — например, проводят обучение персонала, индексируют зарплаты. Последняя доступная статистика Росстата свидетельствует о повышении номинальных зарплат в январе этого года на 12,6% к январю 2022-го (в реальном выражении зарплаты выросли только на 0,6%). Но у предприятий обрабатывающих производств индексация зарплат не снижает остроту проблемы нехватки персонала, особенно узкого профиля. Привлечь молодые кадры тоже непросто в силу демографического фактора и оттока населения, отмечают аналитики Finexpertiza: за один год, с декабря 2021 года по декабрь 2022 года, число трудящихся россиян моложе 35 лет сократилось на 1,33 млн человек.

Отметим, что, по мнению некоторых исследователей, дефицит работников по ощущениям самих работодателей может быть преувеличен. Об этом говорилось, например, в недавнем исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ). Оценки могут завышаться из-за высокого уровня беспокойства респондентов по поводу предмета опроса. В частности, в ВШЭ отмечали преувеличение нехватки на рынке труда РФ инженерных кадров.

Мария Старикова