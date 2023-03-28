В липецкий загородный лагерь «Прометей» могут вложить еще 3,4 млрд рублей

Власти Липецкой области подготовили проект развития крупнейшего в ЦФО детского загородного лагеря «Прометей» стоимостью 3,4 млрд руб. На эти средства планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и интеллект-центра, а также реконструкция пяти жилых корпусов. Губернатор Игорь Артамонов обратился к сенаторам с просьбой поддержать реализацию проекта и включить регион в федеральную адресную инвестиционную программу.

По сообщению правительства региона, сенаторы в рамках Дней Липецкой области ознакомились с проектом «Прометея» и одобрили его, а первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что финансовая поддержка региону будет оказана.

По словам Игоря Артамонова, на данный момент уже отремонтировано семь жилых корпусов. Он считает, что «Прометей» должен стать не просто летним лагерем, а «центром притяжения молодежи, площадкой для реализации федеральных и межрегиональных проектов»: «В этом году мы планируем построить крытый летний бассейн, отремонтировать клуб-столовую, стадион и спортивные площадки, костровую, инженерные сети и котельную, фонтан и центральную площадь. На эти цели выделяем более 500 млн руб.».

Прометей построили в 1977 году. По своей инфраструктуре он был одним из четырех крупнейших лагерей в стране, наряду с «Артеком» и «Орленком». С сентября 2019 года лагерь перестал работать, материальная база комплекса устарела. Осенью 2022 года «Прометей» перешел в собственность региона.

Владимир Зоркий