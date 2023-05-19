Обойтись без жертв

Исполнилось десять лет сотрудничеству Русфонда с агентством переводов «РОЙД». Все это время агентство pro bono, а проще говоря, даром переводило нам документы, необходимые для лечения детей за границей и для другой деятельности Русфонда. У такой безденежной формы благотворительности есть важные преимущества. А возможности для ее использования практически безграничны.

РОЙД занимается переводами документов и текстов, а также разнообразными сопутствующими вещами: заверением и апостилированием, получением и отправкой документов, версткой и видеомонтажом, локализацией сайтов. Но для Русфонда важнее всего базовая услуга агентства — перевод. Десять лет назад мы договорились о бесплатных 30 страницах в месяц. Так получилось, что фонд нередко превышал эту норму, а наш партнер не обращал на это внимания — спасибо ему и за это, и за оперативность, и за качество переводов.

Pro bono — удобная вещь. Когда ты жертвуешь деньги, часто вертится мысль: а их точно потратят именно на то, для чего просили? А насколько рационально потратят? С бесплатным трудом проще: ты становишься непосредственным участником процесса «делания добра», видишь результат своей деятельности, знакомишься с тем, как все это устроено. У получателя услуг pro bono свои плюсы. Например, такой: если бы он заказал тот же перевод за деньги, к себестоимости работы добавилась бы прибыль компании-поставщика, ее расходы на налоги, на развитие. Услуга в натуральной форме тут явно экономичнее.

Выражение pro bono обычно понимают узко. Как правило, так называют не любые бесплатные профессиональные услуги, а только юридические. Не знаю, почему так сложилось. Есть много исследований на эту тему, где изучается, сколько времени уделяют работе pro bono именно юристы — американские, европейские. Во многих крупных юридических компаниях есть даже обязательная минимальная норма pro bono.

Мы тоже используем бесплатную юридическую помощь — сотрудничаем с клубом юристов, который так и называется: Pro Bono. За последние месяцы клуб подготовил четыре обращения в суд для родителей подопечных Русфонда, например претензии по поводу отказа в предоставлении бесплатного лекарства или в получении инвалидности. Работала с фондом по такой схеме и юридическая компания «Инфралекс».

Но опыт показывает, что возможности бесплатного сотрудничества на самом деле гораздо шире. Взять созданный Русфондом Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). Кровь для генетического анализа бесплатно берут у потенциальных доноров лаборатории «Инвитро», CMD, «МедЛабЭкспресс», ДНКОМ, несколько медицинских центров. Возможность такого сотрудничества не ограничивается формой собственности — например, бесплатно работает с Национальным РКДМ и принадлежащая государству Почта России.

А можно ли называть pro bono, например, волонтерство? Кто его знает. Если pro bono — это именно профессиональные услуги, то вроде как нет. А благотворительный концерт? Стрим? Дело вообще не в определениях. Я вспоминаю состоявшийся полтора года назад турнир, в котором участвовали боксеры-любители, решившие собрать таким образом средства для реабилитации детей с ДЦП. Организатор турнира предприниматель Никита Келлерманн так объяснил свою идею: «Я подумал, у кого больше денег? У моих партнеров по бизнесу. А они ради прикола могут прийти посмотреть, как мне бьют по лицу». Неважно, что бокс у Келлерманна хобби, а не профессия. Важно, что способов делать добрые дела очень много, и у каждого есть возможность придумать свой собственный.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда