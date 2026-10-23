МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в топ-100 рейтинга «Три миссии университета»
МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и МФТИ вошли в первую сотню глобального рейтинга вузов «Три миссии университета», сообщила пресс-служба RAEX. МГУ сохранил 17-е место, СПбГУ занял 48-ю строчку, МФТИ — 63-ю.
НИУ ВШЭ (143-е место) и МИФИ (184-е) попали во вторую сотню. Среди российских вузов из топ-300 позиции улучшили только два. Новосибирский государственный университет поднялся с 238-го на 233-е место. МГТУ им. Н. Э. Баумана прибавил три позиции и стал 287-м.
Первое место вернул Гарвардский университет. Он лидировал с начала составления рейтинга в 2017 году. В 2024 и 2025 годах Гарвард уступал Массачусетскому технологическому институту (MIT), теперь тот стал вторым. Третью и четвертую строчки заняли Оксфорд и Кембридж. Пятое место у Стэнфордского университета (внесен в перечень нежелательных в России организаций).
Всего в рейтинге 2 тыс. университетов. Лидерами по количеству образовательных учреждений списке стали США (261) и Китай (258). В общем списке 151 российский вуз — это на пять меньше, чем годом ранее.