МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в топ-100 рейтинга «Три миссии университета»

Первое место вернул Гарвардский университет. Он лидировал с начала составления рейтинга в 2017 году. В 2024 и 2025 годах Гарвард уступал Массачусетскому технологическому институту (MIT), теперь тот стал вторым. Третью и четвертую строчки заняли Оксфорд и Кембридж. Пятое место у Стэнфордского университета (внесен в перечень нежелательных в России организаций).