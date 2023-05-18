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Коммерсантъ FM
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Движение в месте схода поезда в Крыму полностью восстановлено

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что на перегоне Чистенькая — Портовая участка Симферополь — Севастополь, где сегодня, 18 мая, с рельсов сошли вагоны с зерном, полностью восстановлено.

«Поезда следуют согласно установленному графику движения»,— говорится в Telegram-канале «КЖД».

По предварительной информации, восемь вагонов с зерном сошли с рельсов в результате «постороннего вмешательства». Пострадавших нет, однако в результате было повреждено до 150 м дорожного полотна. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что за «подрывом путей» стоит Украина.

Лусине Баласян

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