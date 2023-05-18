В Крыму с рельсов сошли пять вагонов с зерном из-за «вмешательства посторонних лиц»

В Крыму временно приостановлено движение поездов на перегоне Симферополь—Севастополь, сообщил минтранс республики. Это произошло из-за ЧП, в результате которого вагоны с зерном сошли с рельсов. По данным «РИА Новости», речь идет о пяти вагонах. Крымская железная дорога сообщает, что причиной стало вмешательство посторонних лиц.

Глава республики Сергей Аксенов также подтвердил, что с рельсов сошли вагоны с зерном. «Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь—Севастополь приостановлено»,— написал он в своем Telegram-канале.

«Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно»,— привел в своем Telegram-канале сообщение минтранса региона советник главы Крыма Олег Крючков.

ФГУП Крымская железная дорога сообщила, что сход составов произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Telegram-канал 112 утверждает, что было подорвано железнодорожное полотно. По данным Mash, взрывное устройство было заложено под железнодорожные пути в районе села Чистенькое рядом с Симферополем. В результате взрыва было повреждено 50 метров полотна.