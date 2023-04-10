Кому лучше меньше

Выборы мэра Москвы пройдут в этом году в новых условиях, когда количество избирательных участков будет сокращено с 3,4 тыс. до почти 2 тыс. на фоне растущей популярности дистанционного электронного голосования. Опрошенные “Ъ” парламентские партии, которые с высокой долей вероятности выдвинут своих кандидатов на эти выборы, особо менять стратегию кампании не планируют, но сделают упор на усиление наблюдения за онлайн-голосованием. По мнению экспертов, цифровизация выборов в Москве может повлиять и на расходы партий и кандидатов на агитацию: вести ее «партизанскими методами» в интернете дешевле и эффективнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как уже сообщал “Ъ”, процесс сокращения избирательных участков в Москве должен завершиться к майским праздникам. Один из главных аргументов в поддержку оптимизации — изменение нагрузки на участковые избирательные комиссии (УИК) в связи с введением дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как выяснил “Ъ”, кардинально менять привычную стратегию ведения кампании парламентские партии не планируют, но одно очевидное изменение их точно затронет — это сокращение необходимого числа наблюдателей. Напомним, что с введением практики многодневного голосования перед партиями и кандидатами встала задача значительно увеличить число своих наблюдателей, чтобы не только «покрыть» ими все участки Москве, но и подобрать людей на каждый день выборов.

Глава исполкома столичного отделения «Единой России» Максим Руднев заявил Ъ", что у партии никогда не было трудностей с набором наблюдателей и покрытием всех столичных участков. «Наблюдатели от "Единой России" как работали на 100% избирательных участков, так и будут работать. У нас есть необходимое количество опытных наблюдателей, которых мы системно обучаем накануне каждой избирательной кампании»,— пояснил единоросс. Популярность ДЭГ, по его мнению, будет только расти.

Коммунисты в этой кампании будут снова призывать своих сторонников голосовать на традиционных участках, несмотря на их «оптимизацию», поскольку принципиальная позиция партии против ДЭГ не меняется. «Наша задача в ходе этой избирательной кампании — сделать все, чтобы стопроцентно защитить волеизъявление граждан на избирательных участках. Власть будет пропагандировать ДЭГ, а мы — голосование на участках»,— сказал “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин (вошел в шорт-лист возможных кандидатов партии для участия в выборах мэра). Также, по словам депутата, коммунисты поставили задачу на этих выборах закрыть 100% избирательных участков наблюдателями, и решить ее планируется к середине августа. «Наверное, в этот избирательный цикл у нас будет самое серьезное представительство наблюдателей в Москве за последние годы»,— полагает господин Афонин.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который тоже является потенциальным кандидатом в мэры от своей партии, сообщил “Ъ”, что либерал-демократы будут следить за тем, какой получится итоговая архитектура избирательных участков. «Будем отрабатывать формат смены наблюдателей, чтобы в рамках многодневного голосования участки были максимально "закрыты", чтобы мы внимательно отслеживали все происходящие события»,— пояснил господин Чернышов.

Лидер московского отделения «Справедливой России — За правду» (СЗРП), депутат Госдумы Дмитрий Гусев, который уже объявил о своем намерении участвовать в мэрских выборах, считает, что в новых условиях необходимо усиливать наблюдение за ДЭГ, на чем будет сделан особый акцент. В целом же покрытие партийными наблюдателями участков в столице всегда зависело от уровня выборов и числа кандидатов, добавляет депутат: например, на муниципальных выборах в 2022 году наблюдателей от СЗРП было больше, чем на думской кампании-2021.

Если сокращение участков будет проходить путем слияния смежных УИК, которые голосовали в одном помещении, то «особой разницы никто не почувствует», полагает секретарь совета московского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко: «Будет хуже, если привычные места для голосования перенесут, тогда будет путаница, и до участков дойдет меньше людей. Соответственно, еще больше возрастет роль ДЭГ». Наблюдателей понадобится меньше, но с учетом трехдневного голосования нагрузка на них все равно существенно выше по сравнению с доковидными временами, подчеркивает госпожа Трофименко. Кроме того, результаты голосования «на земле» важны для оценки настроения людей как некая «контрольная сумма», по которой можно проверять ДЭГ, отмечает глава отделения: «Поэтому наблюдать будем, но очевидно, что основную работу нужно будет вести с теми избирателями, которые на участки не пойдут».

Наблюдателей на традиционные участки могут направлять не только кандидаты и партии, но и общественные организации — через общественные палаты регионов. Заместитель руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами и член Общественной палаты Москвы Александр Асафов рассказал “Ъ”, что общественные наблюдатели в столице на прошлых выборах, когда число УИК еще превышало 3,4 тыс., уже закрывали 100% участков. «Даже при сокращении участков все, кто захочет наблюдать за выборами в Москве в этом году, смогут это сделать, всем найдется дело»,— заверил господин Асафов. Партиям, по его мнению, новая схема участков будет удобна, «потому что ни одна из них, кроме "Единой Росси", ни разу не обеспечила наблюдение на 100% участков в Москве».

Политтехнолог, экс-глава ярославского избиркома Олег Захаров считает, что электоральная цифровизация в Москве упрощает жизнь и партии власти, и оппозиции. «ДЭГ позволяет кандидатам с административным ресурсом "оцифровывать" своих избирателей и проводить их электронную мобилизацию. Оппозиции, в свою очередь, становится легче контролировать голосование на участках: даже с учетом трехдневного голосования меньшее число участков позволяет покрыть больший их процент наблюдением»,— поясняет эксперт. Кроме того, переход выборов в онлайн упрощает процесс агитации, отмечает господин Захаров: «Цены на рекламу и рекрутинг агитаторов в Москве самые высокие в стране. Переход в интернет-агитацию для онлайн-голосования, пусть и требует новых компетенций от избирательных штабов, открывает новые возможности, особенно для кандидатов не от власти». Здесь, по словам эксперта, максимально востребованы «партизанские» технологии агитации в интернете и соцсетях, например в «соседских чатах» в мессенджерах: «Это сейчас одна из прорывных технологий, и она более всего ориентирована на голосование онлайн».

Политконсультант Евгений Минченко, напротив, считает, что в новых условиях кандидатам не от власти могут помочь только договоренности с мэрией и префектурами. «Вес административного ресурса серьезно вырос, и я думаю, что технологии элитных договоренностей сегодня являются доминирующими»,— говорит эксперт. По его мнению, усиление контроля за ДЭГ со стороны партий и кандидатов вряд ли может значительно повысить эффективность наблюдения за этим видом голосования.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова