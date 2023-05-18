Голос МВД затих в СИЗО

Завершено разбирательство по громкому уголовному делу московских полицейских, за вознаграждение обеспечивавших охрану порядка на съемках сериала «Чикатило». Бизнес троих бывших руководителей среднего звена ГУ МВД по Москве суды признали коррупцией, отправив взяточников в колонии на сроки от пяти до восьми с половиной лет. При этом самое суровое наказание в 11 лет понес порученец одного из осужденных — 28-летний старший лейтенант Виталий Фокин, известный как «золотой голос» министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Чикатило. Явление зверя»

Фото: OKKO Studios Кадр из сериала «Чикатило. Явление зверя»

Фото: OKKO Studios

Дорогомиловский райсуд признал виновными в получении крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего начальника 2-го отдела по организации службы патрульно-постовых нарядов управления по охране общественного порядка (УООП) ГУ МВД России по Москве полковника Сергея Кулешова и занимавшего должность офицера по особым поручениям при нем Виталия Фокина.

Сергей Кулешов, как было установлено судом, получил одну взятку и был приговорен за это к пяти годам строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн руб., а также запрету на право занятия должностей на госслужбе после отсидки.

Его бывший порученец Фокин, согласно уже утвержденной судом версии СКР, получил четыре взятки, а еще одну передал своему начальнику, за что его обвинили по соответствующей ч. 4 ст. 291 УК РФ. Учитывая это, Виталию Фокину назначили уже 11-летний срок и штраф в 2 млн руб.

Отметим, что в феврале прошлого года Щербинский райсуд Москвы вынес приговоры четырем сообщникам экс-полицейских. Восемь с половиной лет за две крупные взятки тогда получил бывший начальник 3-го отдела УООП по координации деятельности полиции с органами исполнительной власти Игорь Файзуллин, а на год меньший срок — бывший замначальника отдела МВД «Китай-город» Дмитрий Смолин, взявший одно подношение. К пяти с половиной годам там же был приговорен бывший гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков, оплативший услуги полицейских, а еще один фигурант — старший инспектор УООП Денис Федоров избежал реального наказания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой.

Во всех этих процессах обсуждались события, произошедшие осенью 2020 года во время съемок сериала о маньяке Андрее Чикатило. Как пояснял Дмитрий Большаков, его компания занималась решением организационных вопросов, в том числе связанных с перекрытием улиц и охраной съемочных площадок. Разрешения на все эти мероприятия были получены, но привлечь полицию удалось только за наличные.

Благодаря подсудимым, по словам экс-гендиректора «Кино Групп», удалось благополучно снять эпизод похождений маньяка Чикатило в Кривоарбатском переулке, обошедшийся организаторам в 180 тыс. руб. Еще за 80 тыс. руб. серийный убийца прошелся по необычно пустой Театральной площади, а за очередные 140 тыс. руб.— напал на очередную «жертву» на улице Лиственничная Аллея и даже потащил ее в сторону расположенного рядом опытного поля Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

По данным близкого к расследованию источника «Ъ», провал коррупционной схемы случился, когда уже на завершающем этапе съемок серийный убийца затеял «охоту» на Кремлевской набережной.

В процесс вмешались сотрудники ФСО, а вскоре в ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело.

По словам адвоката Виталия Фокина Ольги Бубениной, ее подзащитный — молодой человек с необычной судьбой. Закончив музыкальную школу и кадетский корпус «Колледж полиции», он начал одновременно службу в ГУ МВД по Москве и творческую карьеру эстрадного певца. Артиста еще в бытность его курсантом заметили в руководстве министерства, и постепенно он стал участником едва ли не всех концертов, посвященных важным для полиции праздникам. На них в его исполнении звучали такие песни патриотического содержания, как «Отец», «Эхо войны» или «Герои спорта», а хитом стала песня «Письмо президенту».

По словам адвоката Бубениной, служба ее клиента проходила «от концерта до концерта». «К охране съемок и уж тем более получению оплаты за эти услуги он не имел вообще никакого отношения»,— утверждает адвокат, которая обжалует приговор.

Сергей Машкин