Свекла спросит строго

В разгар весенних полевых работ президент России Владимир Путин провел совещание о развитии сельского хозяйства. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников озабочен одним: по свекле надо решить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дмитрий Патрушев обсудили то, что должны были

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Дмитрий Патрушев обсудили то, что должны были

Фото: пресс-служба президента РФ

— По итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна — почти 158 млн тонн! — сообщил Владимир Путин, открывая совещание.— Да, Дмитрий Николаевич, почти 158 млн тонн?

— Да,— согласился сидевший рядом с ним, а значит, выбравший недельный карантин вместо уверенной, но все-таки видео-конференц-связи министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Вряд ли ему тяжело далось это решение.

— За новейшую историю такого не было! — продолжил президент, словно подбадривая его к более смелым замечаниям.

— Это рекорд, Владимир Владимирович! — не заставил себя ждать министр.— И во времена РСФСР такого не было, и в новейшей истории России такого не было. Это первый раз!

Они говорили об этом достижении так, словно оно случилось сию секунду. И ощущения рекордных результатов пьянили и теснили грудь. Между тем урожай был прошлогодний, а говорили они про него в мае, когда до сбора следующего урожая остается не так уж много времени. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обещал начать в 20-х числах июня.

Но ведь, с другой стороны, есть о чем вспомнить. Никто не может в конце концов запретить радоваться двум людям, когда они оба хотят этого.

Кроме того, справедливости ради, итоги сельхозгода, о котором говорил президент, учитывая все продажи зерновых, подводятся 30 июня 2023 года.

— С чем еще раз хочу поздравить аграриев, всех сельхозпроизводителей, всех людей, которые работают на селе! Всех абсолютно! — добавил президент.

И он еще раз решил насладиться цифрами:

— Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия! Я посмотрел справочные материалы: по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу — 101,6%, по рыбе — 153%, растительному маслу — 211%, сахару — 103,2%. Приблизились к нужным ориентирам по овощам — 89,2%… По картофелю — 93,4... Во всяком случае, у меня здесь…

Он понимал, что в жизни все может быть не так.

— Абсолютно верные цифры! — убеждал его Дмитрий Патрушев.

И уж он-то зря бы не сказал.

— По молоку — 85,7! — продолжал обнадеженный президент.— То есть, несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в прошлом году. В предыдущем, 2021-м, было $37,1 млрд. Все-таки рост приличный!

Что ж, с этим стоило согласиться.

— Вместе с тем, нужно, конечно, учесть, что сейчас на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна (зерновая сделка работает.— А. К.), что оказывает соответствующее давление на цены, влияет на дальнейшие планы наших сельхозпроизводителей. Все это, безусловно, нужно принять во внимание, чтобы в будущем исключить снижение посевных площадей под зерно в стране,— предупреждал господин Путин.

Ситуация на самом деле была не такая уж безоблачная. Потом об этом говорил и господин Патрушев.

— Безусловно, это в полной мере относится и к новым субъектам федерации,— продолжил президент.— Подчеркну, производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства Донбасса, Запорожья и Херсонщины (об аграрных агломерациях Харьковской области речи с осени прошлого года не идет.— А. К.) должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая возможность использования таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат.

Ситуация снова делалась безоблачной. На новых территориях готовились возделывать землю. Наверное, придется сначала очистить ее от мин и снарядов. Но глаза боятся, а руки делают.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев был благодарен министерству и лично президенту за проявленную заботу об отрасли; но, конечно, не настолько безмерно, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Уважаемый Владимир Владимирович! Вы поблагодарили аграриев страны за урожай прошлого года, а позвольте мне поблагодарить от имени аграриев Кубани, лично вам сказать спасибо, потому что у любого рекорда и результата есть предпосылки! — произнес Вениамин Кондратьев.

Главной предпосылкой, как стало ясно, является лично Владимир Владимирович Путин. Он стабилизовал цены на горюче-смазочные материалы, и на минеральные удобрения — тоже он.

— И в этом году мы говорим про стабильные цены…— констатировал губернатор.— И это не может не радовать аграриев, не вселять веру в новый урожай… Ну знаете, мы такие… Аграрии…

Он хотел сказать — суеверные.

— Урожай будет на уровне не хуже, чем прошлого года! — не выдержал и вдруг выпалил Вениамин Кондратьев.

Он в этот момент взвалил на себя, может, даже не понял что.

Он даже, может, и не хотел этого сказать. Но вот ведь сказал.

Рис, свекла… Все теперь свое родное, и даже семена…

— Благодаря работе наших ученых сегодня мы на 100… Подчеркиваю — на 100% закрываем потребности региона в семенах озимой и яровой пшеницы! — воскликнул губернатор.— А также семенах риса — собственной кубанской селекции! Сто процентов!

И подсолнечник, и кукуруза… Не менее 50%… А два года назад было 30…

— Ну такими рекордными темпами идем… Ну Владимир Владимирович!..— уже не мог остановиться Вениамин Кондратьев и предлагал, видимо, оценить невероятное это все вместе с ним прямо сейчас.

Ему, наверное, казалось, что все тут недооценивают смысл происходящего, просто не могут оценить, и он подбадривал: ну что же вы, ну!..

— Даже три, два года назад мы говорили про другое соотношение отечественных семян и импортных!.. И кукуруза, и подсолнечник, а теперь еще и свекла!.. У нас в крае 15 сахарных заводов… Даже 16!..

Еще полминуты, и их было бы уже 20.

Хотелось радоваться, ей-богу, вместе с Вениамином Кондратьевым. Но просто не получалось пока. Тренироваться надо. Чтобы получилось.

Через несколько минут он снова повторил:

— Различные программы, поддержка, субсидирование… Ну даже пожаловаться не на что! Уважаемый Владимир Владимирович! Рассчитываем, что урожай этого года будет достойным! Не меньше, чем в прошлом году (нет, это было не сгоряча сказано в первый раз. Это было выстраданное.— А. К.)! Доклад закончен! — выдохнул губернатор Краснодарского края.— И еще раз огромное вам спасибо за вот такую поддержку, очень реальную поддержку! Это не может не внушать уверенность, что урожай будет не хуже!

— Вы порадовали по семенам,— включился господин Путин,— хотя министр подсказывает, что по свекле вопросы есть… И надо решать их всем вместе, коллективно…

Обсуждение становилось настолько увлекательным и где-то всепоглощающим, что и мне стало казаться: надо только решить все по свекле — и жизнь изменится, и мнимые проблемы уйдут, и все станет так, как надо, как должно быть и как не будет, чаще кажется, никогда…

Но нет, сейчас в душе царила твердая уверенность: главное — по свекле решить.

— Вы вначале сказали, что урожай будет не хуже, чем в прошлом году,— кивнул господин Путин.— Потом поправились, сказали, что он будет достойным… Давайте исходить из того, что он будет достойным. Очень бы хотелось, чтобы был не хуже, но как минимум пусть будет достойным.

Господин Путин теперь уже смеялся, облегчив жизнь губернатору, и Вениамин Кондратьев смеялся вместе с ним. Конечно, достойным! Может, и лишканул он, конечно, насчет того, что не хуже, но ведь не от плохого, а от избытка чувств, от переживаний, переполняющих душу!

Владимир Путин уже предоставил слово губернатору Саратовской области Роману Бусаргину, и тот уже начал говорить, а Вениамин Кондратьев все улыбался, уже застенчиво и словно бы даже тайком, случившемуся разговору. Вон как окоротили меня, говорил его вид, и правильно, и поделом ведь…

Губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Воронежской области Александр Гусев… Все тут было хорошо и правильно. Страна сеялась как обычно, как год назад, и как три, и в этом был один из смыслов этого в целом величественного совещания, совещания победителей, если кто не понимал. Сеяли и сеять будем. И на новых территориях тоже. И даже особенно.

Другой смысл состоял в том, что и правда обсуждали ход весенних полевых работ. Как бы кому ни казалось иное.

Сергей Данкверт, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, стал между тем единственным человеком, который выразил крайнюю озабоченность существующим положением дел. Его беспокоит заражение животных через чаек.

— Количество очагов больше, чем в прошлом году… Сегодня только говорили с полпредством Северо-Западного округа… Скопление чаек на свалках, там, где им нечем питаться… Их привлекают места, которые недостаточно быстро культивируются…. Все это среди дикой птицы… И Европа попала, и Америка… В ЕС около 60 млн домашней птицы уничтожили в прошлом году из-за гриппа птиц, в США примерно столько же…— рассказывал Сергей Данкверт про тяжелое.— Япония умудрилась 14 млн уничтожить! Мы прошли прошлый год без таких серьезных потерь, у нас было около миллиона всего… Мы отработаем это! Что касается африканской чумы, то мы с ней живем и понимаем!..

Нет, я до сих пор не понимал.

— Но благодаря тому, что вы говорили, что нельзя оттягивать внедрение электронной системы, мы сегодня быстро все находим! — говорил Сергей Данкверт, обращаясь, конечно, к президенту.— Мы, бывает, за несколько часов находим продукцию, которая требует уничтожения!

И всем бы так.

Андрей Колесников