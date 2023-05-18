Белгородские власти обратятся в Минобороны для разминирования села, где подорвался мирный житель

Власти Белгородской области обратятся в Минобороны, чтобы организовать разминирование окрестностей села Черемошное Белгородского района. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал, отвечая на вопрос жительницы региона в прямом эфире в соцсетях. 17 мая мужчина из Черемошного косил траву в овраге и наступил на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток»: взрывом ему оторвало стопу.

«Вчера был осмотр (территории села.— “Ъ-Черноземье”). Согласен, что этого недостаточно,— рассказал Вячеслав Гладков.— Завтра продолжим работу».

Это не первый случай в регионе, когда мирные жители подрываются на минах. Так, 28 апреля от этого погибли два выехавших на рыбалку в приграничную Журавлевку жителя.

О происходящем в Черноземье 18 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин