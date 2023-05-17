Под Белгородом оторвало стопу мужчине, наступившему на мину

Сегодня в Белгородском районе Белгородской области местный житель наступил на мину, в результате чего ему оторвало правую стопу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на “лепесток”, в результате чего мужчине оторвало правую стопу»,— написал глава региона.

Он уточнил, что пострадавший доставлен в городскую больницу №2. Сейчас мужчина находится в противошоковой операционной, ему оказывают всю необходимую медпомощь.

Это не первый случай в регионе, когда мирные жители подрываются на минах. Так, 28 апреля от этого погибли два выехавших на рыбалку в приграничную Журавлевку жителя Белгородской области.

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Мария Старикова