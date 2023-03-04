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Коммерсантъ FM
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Пользователям Apple не дают гарантий

Почему некоторые сервисные центры перестали ремонтировать MacBook и iPad

Устройства Apple стало почти невозможно обслуживать по гарантии в России. Пока речь только о MacBook и iPad, пишут информагентства со ссылкой на службу поддержки компании и сервисные центры. Ремонт невозможен из-за дефицита запчастей. Как отмечают в поддержке, новых поставок не ожидается.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ранее некоторые СМИ писали, что авторизованные сервисные центры Apple получили письмо от американской корпорации, в котором сообщалось о временном прекращении гарантийного обслуживания планшетов и компьютеров в России. Руководитель пресс-службы сети магазинов re:Store Людмила Семушина рассказала “Ъ FM”, что они таких заявлений от IT-гиганта не получали и готовы продолжать ремонтировать устройства:

Почему граждане стали реже обращаться в сервисные мастерские

«Во-первых, если говорить о той информации, которая ходит в СМИ, то у нас такой нет, мы ничего подобного не получали. Во-вторых, re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети, как того требует законодательство. Если вы брали технику у нас, то можете спокойно принести ее в течение гарантийного срока».

Впрочем, “Ъ FM” позвонил в авторизованные сервисы, указанные на официальном сайте Apple, и выяснил, что почти во всех центрах отремонтировать устройства нельзя:

«К сожалению, на текущий момент обслуживание MacBook невозможно. Вы можете обратиться в другую организацию, где приобретали, и сдать туда на гарантийный ремонт. Обслуживание MacBook временно приостановлено».

«В данный момент устройства MacBook не обслуживаются, поскольку недоступны детали для их ремонта. Вы можете обратиться только в неавторизованный сервисный центр или за рубеж».

«Пока нет, проблемы с запчастями. Мы не можем получить детали от Apple, поэтому принять ваше устройство тоже не можем — нет никакого смысла. А кто может вас сориентировать, когда закончится вся эта история? Никто не знает. Думаю, это все связано с определенными барьерами, которые на нас накладываются. У компании есть некие логистические проблемы, и она не может поставить нам запчасти».

Скорее всего, сейчас весь поток заявок на гарантийное обслуживание будет перенаправляться в re:Store, у которого есть существенные запасы запчастей, рассуждает главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин. Но в таком случае эти резервы могут быстро иссякнуть, отмечает он: «Официальные заявления, по-моему, на такие темы никогда не делают, поэтому мы можем узнавать только из СМИ и каких-то собственных источников. Да, кому-то такие письма пришли.

С чем это связано, понятно. Кругом санкции, и Apple просто не может поставлять запчасти, логистика для нее становится слишком сложной. И компании дешевле выйти из этой ситуации, чем пытаться как-то наладить логистику. Главное, что для нее это довольно затратно в плане политической обстановки, поскольку это самая дорогая компания в мире.

Почему уменьшилось число сервисных центров

Если Apple будет поступать таким образом, получается, что она пытается обойти санкции. И здесь корпорации просто не оставляют выбора — она вынуждена уйти. Что касается re:Store, достаточно скоро он может оказаться в той же ситуации, что и сервисы, у которых закончились запчасти. Дело в том, что гарантийный ремонт проводится не там, где был куплен тот же MacBook.

Если вы приобрели его официально в любом авторизованном российском магазине, а там вам говорят, что не могут починить ноутбук, то его можно принести в re:Store. Выходит, он весь поток берет на себя и тем самым опустошает свои склады. Они у магазина достаточно большие, но не бесконечные.

Дальше все зависит от того, сможет ли сеть наладить поставки по параллельному импорту. Возможно, они уже налажены».

В конце февраля США расширили перечень санкционных товаров, в который попали и iPhone. В новый перечень предметов роскоши, запрещенных для ввоза в Россию, вошли смартфоны, ноутбуки и клавиатуры дороже $300 (около 23 тыс. руб. по нынешнему курсу). Кроме того, санкции распространили на технику, которая хотя бы на четверть состоит из американских технологий или компонентов.

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Яна Загоровская

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