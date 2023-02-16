Электронику починят в гараже

По данным 2ГИС, количество сервисных центров ремонта электроники за 2022 год в городах-миллионниках сократилось на 4%, сильнее всего — в Москве, на 10%, а спрос на эти услуги — на 29%. Участники рынка поясняют, что в основном закрывались сервисные центры ушедших из РФ поставщиков. Рост спроса связан с отсутствием гарантии от производителей. Развитие центров ограничено нехваткой запчастей, в результате развивается рынок кустарного ремонта силами частных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными геосервиса 2ГИС о количестве сервисных центров по ремонту электроники в РФ: число таких точек в 2022 году уменьшилось на 4% по сравнению с 2021 годом, до 10,2 тыс. Самое заметное сокращение наблюдается в Москве, где закрылось около 10% сервисных центров по ремонту электроники. В целом в столице по состоянию на февраль 2023 года работало 3,1 тыс. точек.

В других городах-миллионниках также заметно сокращение количества сервисов: более чем на 8% снизилось количество точек ремонта мобильных устройств в Перми и Уфе и на 6% — в Санкт-Петербурге. Исключением из общей тенденции стал Челябинск, где число офлайн-точек ремонта мобильной техники за год выросло на 16%, отмечают в 2ГИС.

В то же время количество запросов граждан в поисковой строке 2ГИС на ремонт электроники в 2022 году выросло на 29%.

2ГИС — картографический сервис, выпускающий одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. По данным компании, общая аудитория сервиса составляет более 63 млн пользователей в месяц.

После начала военных действий на Украине иностранные вендоры электроники ограничили экспорт в РФ своей продукции, а также запчастей и компонентов. Например, в сервисных центрах по ремонту техники Apple из-за нехватки комплектующих сроки ремонта устройств растянулись на несколько недель (см. “Ъ” от 22 июня). Позже “Ъ” выяснил, что для решения проблемы дефицита комплектующих для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой электроники сервисные центры начали использовать компоненты из готовых устройств, новых или поддержанных (см. “Ъ” от 29 июня).

Гендиректор «Сети компьютерных клиник» Александр Федоров также видит тенденцию сокращения числа сервисных центров в РФ. По его словам, оно в основном затронуло авторизованные сервисы ушедших из страны вендоров, поскольку при сворачивании бизнеса в России компания закрывала и сервисный центр. «Спрос на ремонт вырос из-за сокращения вендорской гарантийной поддержки, когда клиентам просто некуда идти, а ремонтировать приборы надо. Летом 2022 года число платных ремонтов выросло минимум в два раза»,— поясняет господин Фролов. Он добавляет, что наблюдается рост спроса и от дистрибуторов электроники на организацию сервисного обслуживания.

Одним из факторов сокращения числа сервисных центров стало и само по себе ограничение доступа к комплектующим и оборудованию для ремонта, говорит представитель компании diHouse. При этом он подтверждает, что количество обращений в сервисные центры растет, так как «пользователи предпочитают продлить срок службы своего устройства». По его оценке, ранее в сервисные центры Apple, например, обращались с вопросами по ремонту устройств владельцы примерно 1% от общего парка такой техники, а сейчас доля удвоилась.

По данным аналитиков МТС-банка, спрос на ремонт электроники в 2022 году вырос на 11% по сравнению с 2021 годом. В компании говорят, что россияне стали покупать более дорогие устройства, которые не теряют актуальности на протяжении трех-четырех лет, в результате чего растет спрос на услуги по ремонту мобильных гаджетов.

В «Ситилинке» добавили, что увеличение запросов на ремонт техники может наблюдаться на вторичном рынке: «Потребители стали чаще приобретать товары, которые ранее были в использовании, так как они зачастую дешевле». Растет спрос и на частные услуги по ремонту техники. В «Авито» отметили, что в 2022 году россияне на 45% чаще обращались к мастерам по ремонту техники на платформе объявлений.

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко