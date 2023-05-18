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Коммерсантъ FM
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Снаряд попал в офис нотариуса в приграничном поселке в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях нового обстрела со стороны Украины приграничного Глушковского района. В поселке Глушково сильные разрушения получил офис местного нотариуса.

Судя по фотографиям в Telegram-канале главы региона, у здания разбита крыша и частично обрушена стены. Один из снарядов разбил плитку на пешеходной дорожке. Пострадавших в ходе повторного обстрела нет.

Ранее сегодня, 18 мая, в результате взрыва в физкультурно-оздоровительном комплексе после обстрела Глушково были выбиты окна и поврежден фасад. Два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. После обстрела комплекса в соцсетях появились сообщения о многочисленных пострадавших гражданских лицах. В правительстве Курской области рассказали «Ъ», что эта информация не соответствует действительности.

Курская область, как и другие приграничные регионы России, ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера в результате обстрела Корневского района был ранен человек. Власти зафиксировали 11 прилетов снарядов между Гордеевкой и Троицким.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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