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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль Россельхозбанка за первый квартал 2023 года вдвое превысила показатель за весь 2022 год

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале 2023 года составила 10,9 млрд руб., указано в отчетности банка (.zip). Показатель более чем вдвое превышает результат за весь прошлый год (5 млрд руб.). За январь—март 2023 года активы банка выросли на 5% и превысили 4,7 трлн руб.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов в первом квартале выросли до 3,67 трлн руб. (на 9,3%). Средства юрлиц с учетом госорганов увеличились до 1,990 трлн руб. (на 17,1%), текущие счета и депозиты физлиц — до 1,686 (на 1,4%). Кредитный портфель до вычета резервов составил 3,484 трлн руб. Соотношение кредитов и депозитов к концу первого квартала 2023 года составило 95%.

Чистые процентные доходы за январь—март 2023 года составили 29,7 млрд руб., чистый комиссионный доход — 4,6 млрд руб. Отношение операционных расходов к чистым операционным доходам до создания резервов за период составило 50%.

Россельхозбанк (100% принадлежит Росимуществу) отключен от SWIFT. Москва добивается переподключения банка к системе в рамках переговоров по зерновой сделке между РФ, Украиной, Турцией и ООН.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Григорий Лейба

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