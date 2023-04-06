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Коммерсантъ FM
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Россельхозбанк сократил чистую прибыль по МСФО в 4,4 раза

Россельхозбанк, опорный банк для агропромышленного комплекса, в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,4 раза, до 5 млрд руб. Это следует из опубликованной отчетности кредитной организации. По РСБУ банк также заработал за прошлый год 5 млрд руб., однако этот результат в 1,4 раза выше показателя 2021 года.

По оценке первого заместителя председателя правления РСХБ Кирилла Левина, первый квартал 2023 года банк может закончить с прибылью, сравнимой с прибылью всего года.

Согласно отчету МСФО, корпоративный портфель банка за год вырос на 15%, до 2,8 трлн руб., розничный портфель сократился на 4%, до 0,59 трлн руб. В розничном направлении сокращалось потребительское и прочее кредитование (падение на 17,5%), тогда как объем ипотечного портфеля показал рост на 3,4%, до 0,4 трлн руб. Результаты в части привлечения физлиц (остатки достигли 1,66 трлн руб.) господин Левин назвал «историческим максимумом банка».

Активы банка составили на начало 2023 года 4,26 трлн руб., пассивы — 3,97 трлн руб. Объем заблокированных активов — нематериальный, отметил господин Левин. По его словам, еще в начале 2022 года банк перевел все бумаги в НРД, в Euroclear уже ничего не оставалось. Всего заблокировано около 1 млрд руб., из них 486 млн руб.— средства, заблокированные в иностранных банках.

Чистые процентные доходы банка упали на 16,8%, до 82,4 млрд руб. Однако расходы по кредитным убыткам банка увеличились вдвое: с 20,6 млрд руб. в 2021 году до 42 млрд руб. по итогам 2022 года. В результате этого чистые процентные доходы за вычетом расходов по кредитным убыткам сократились с 78,4 млрд до 40,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы снизились на 12%, до 25,7 млрд руб. Наибольший объем был получен от комиссий по расчетным и кассовым операциям — 10,7 млрд руб.

Из системно значимых банков пока не раскрыл результаты за 2022 год лишь Промсвязьбанк. Сбербанк по МСФО заработал 270,5 млрд руб. (снижение в 4,6 раза), ВТБ получил рекордный убыток — 613 млрд руб. При этом Альфа-банк отразил рекордный убыток по РСБУ (более 117 млрд руб.), а Газпромбанк показал падение прибыли в 10,5 раза. Второй (после Сбербанка) результат по РСБУ показал Райффайзенбанк: его прибыль выросла в 3,6 раза, до 141 млрд руб.

Ольга Шерункова

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