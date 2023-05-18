Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина не обжаловал свой арест

Как сообщили «Ъ» в Семеновском районном суде Нижегородской области, Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя и политика Захара Прилепина, не стал обжаловать решение об аресте. ГСУ СКР инкриминирует Пермякову совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки (ст. 205 и ст. 222.1) УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Александра Пермякова арестовали 8 мая. Он дал признательные показания, сообщив, что по заданию СБУ вел слежку за писателем и 6 мая взорвал его автомобиль с помощью противотанковой мины в поселке Пионерское. Захар Прилепин, получивший ранения, был госпитализирован, а его соратник и охранник Александр Шубин с позывным «Злой» погиб на месте. Как стало ранее известно «Ъ», для покушения на писателя и общественного деятеля использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Владимир Зубарев, Нижний Новгород