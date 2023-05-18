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Корпорация развития поможет инвесторам вложить 820 млн рублей в Нижегородскую область

Соглашения о сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области подписали четыре инвестора: «ОСС Групп», «Арт-виладж», «Лаборатория детства» и «Румянцевское». Объщий объем вложений по всем проектам составляет 820 млн руб. Договоренности достигнуты на форуме «Лидеры инвестиций» в Нижнем Новгороде 18 мая.

Директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко

Директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«ОСС Групп» планирует вложить 120 млн руб. в производство полимер-модифицированного битума и битумно-эмульсионных смесей в Семеновском районе. Эта продукция используется для выпуска асфальтобетона. Мощность составит 100 тыс. т в год.

«Арт-виладж» инвестирует 250 млн руб. в создание центра экотуризма «Ворсма» на озере Тосканке, «Лаборатория детства» планирует вложить столько же в строительство центра развития командных видов спорта в Нижнем Новгороде.

АО «Румянцевское» готово инвестировать 200 млн руб. в строительство коровника беспривязного содержания на 400 голов в Дальнеконстантиновском районе.

«Для нас стратегически важно налаживать более тесные связи не только с новыми компаниями, но и с теми, которые ранее были представлены на нашем рынке. Их развитие и масштабирование поможет решать вопросы импортозамещения, развития инфраструктуры, стабильного экономического роста в целом. Со своей стороны мы будем оказывать инвесторам всю необходимую поддержку для успешной реализации проектов»,— сказал гендиректор Корпорации развития региона Игорь Ищенко.

Анастасия Еремина

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