Инвестор намерен открыть центр экотуризма у озера Тосканка за 250 млн рублей

Компания «Арт-виладж» планирует открыть центр экотуризма «Вормса» около озера Тосканка. Объем инвестиций оценивается в 250 млн руб. Проект поддержит Корпорация развития Нижегородской области, соответствующее соглашение стороны подписали на форуме «Лидеры инвестиций» в Нижнем Новгороде 18 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: организаторы фестиваля «Русская Тоскания» Фото: организаторы фестиваля «Русская Тоскания»

Озеро Тосканка — памятник природы, находится в русле реки Кишмы. На одном из островов озера расположен Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. С 2015 года на берегу озера проводят фестиваль народных художественных промыслов «Русская Тоскания».

Центр экотуризма будет включать в себя культурно-образовательный павильон, глэмпинг (лагерь с удобствами для туристов), вышку орнитолога для наблюдения за птицами, центр водных видов спорта, зоны отдыха, спортивные площадки и веревочный городок. Строить капитальные объекты не планируется.

Целью проекта инвестор назвал «создание инфраструктуры для раскрытия природного и исторического потенциала Ворсмы». Жителям города предоставят свободный доступ на благоустроенную территорию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арт-виладж» зарегистрировано в Ворсме с 2020 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — предоставление мест проживания. Генеральный директор и собственник Вадим Малов. По итогам 2022 года компания получила 13 млн руб. убытков.

Анастасия Еремина