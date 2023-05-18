На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол по статье о дискредитации российской армии (20.3.3, ч.1 КоАП РФ). Сегодня, 18 мая, его зарегистрировали в Тверском суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Дата заседания пока не назначена. Максимальная санкция, предусмотренная упомянутой частью статьи 20.3.3, — штраф в размере до 50 тыс. руб.

После начала военной операции РФ на Украине лидер группы «Аквариум» уехал из России в Великобританию. В интервью израильскому каналу Channel 9 он раскритиковал действия российского руководства. В январе 2023 года депутат ГД Султан Хамзаев сообщил, что попросит СКР проверить последние высказывания музыканта.

О последнем альбоме Бориса Гребенщикова — в публикации «Ъ» «Шествие бардов».