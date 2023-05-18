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Коммерсантъ FM
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На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол по статье о дискредитации российской армии (20.3.3, ч.1 КоАП РФ). Сегодня, 18 мая, его зарегистрировали в Тверском суде Москвы.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Дата заседания пока не назначена. Максимальная санкция, предусмотренная упомянутой частью статьи 20.3.3, — штраф в размере до 50 тыс. руб.

После начала военной операции РФ на Украине лидер группы «Аквариум» уехал из России в Великобританию. В интервью израильскому каналу Channel 9 он раскритиковал действия российского руководства. В январе 2023 года депутат ГД Султан Хамзаев сообщил, что попросит СКР проверить последние высказывания музыканта.

О последнем альбоме Бориса Гребенщикова — в публикации «Ъ» «Шествие бардов».

Фотогалерея

«Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»&lt;br> Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»&lt;br>После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках» &lt;br>На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»&lt;br> После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»&lt;br> Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»&lt;br> В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»&lt;br> В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»&lt;br>В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»&lt;br> В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»&lt;br> Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»&lt;br> Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: &quot;Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь&quot;. Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»&lt;br> В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»&lt;br> Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы &quot;уходим под радар&quot;, куда-то в партизаны»&lt;br> В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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