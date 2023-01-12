Депутат Госдумы Хамзаев попросит СКР проверить высказывания Бориса Гребенщикова

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил, что направит в Следственный комитет России (СКР) запрос на проверку недавних высказываний лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Депутат просит проверить музыканта на факт содействия терроризму и дискредитации российских военных.

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывании лжеправды и демонстрации своей лояльности к Западу»,— сказал «РИА Новости» Султан Хамзаев. По его словам, в обществе требуют соответствующей реакции на подобные высказывания.

После начала спецоперации Борис Гребенщиков уехал из России в Великобританию. 20 мая 2022 года Борис Гребенщиков дал интервью израильскому каналу Channel 9, в котором рассказал, что один из его концертов в Берлине собрал 12 млн (тогда он не уточнил, о какой валюте идет речь). Музыкант сообщил, что эту сумму он направил Украине. В ходе разговора господин Гребенщиков раскритиковал проведение спецоперации и назвал позицию России фашистской.

В июне Борис Гребенщиков уточнил, что €12 млн не были его личным пожертвованием, а оказались собраны в результате благотворительного фестиваля Sound of Peace в Берлине, где выступали и другие артисты. Музыкант отметил, что у него «никогда не было такой суммы».

Отрывок из этого интервью стал активно публиковаться сегодня в Telegram-каналах. В частности, его разместил у себя член СПЧ журналист Александр Коц.

Султан Хамзаев был первым из российских политиков, кто публично высказался о необходимости привлечь к ответственности актера театра и кино Артура Смольянинова. Причиной стало высказывание артиста в интервью о готовности воевать на стороне Украины. Также он сказал, что ему «безразлична судьба России». Вслед за критикой Султана Хамзаева и его коллег председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. О какой статье идет речь, не уточнялось.

Подробнее о деле Артура Смольянинова — в материале «Ъ» «Александр Бастрыкин поручил взять актера на пробу».

Лусине Баласян