Шествие бардов

Спустя всего пару месяцев после альбома «Аквариума» «Дом всех святых», в последний день 2022 года, выйдет альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов», составленный из произведений самых ярких представителей отечественной авторской песни. Прислушаться к новому релизу рекомендует Борис Барабанов.

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Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Бориса Гребенщикова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В 80-е, когда в СССР стал стремительно набирать популярность подпольный рок на русском языке, он казался чем-то противоположным не только официальной советской эстраде, но и популярной в 1960–1970-е авторской песне. Ее, строго говоря, никто не запрещал, пластинки бардов выходили на фирме «Мелодия», и, когда с магнитофонных лент зазвучали группы с громкими барабанами и электрогитарами, песни бардов стали казаться чем-то совсем уж беззубым и травоядным.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков пророс в эту субкультуру еще в детстве, благо другом его семьи был Евгений Клячкин, и юный БГ мог слушать бардовские песни непосредственно в исполнении одного из корифеев жанра.

Влияние советской бардовской песни на Гребенщикова бесспорно, и каким бы он ни был рок-н-ролльщиком, самый расхожий его образ — сидящий человек с акустической гитарой.

Клячкина и Окуджаву он не только слушал, но и пел, то есть фактически первые аккорды учил по их песням. Отсюда — его заявление в преддверии выхода альбома «Песни бардов»: «Пение этих песен сделало меня таким, какой я есть сейчас».

Произведения своих старших товарищей — мастеров авторской песни Борис Гребенщиков записывал на протяжении 12 лет преимущественно для себя, не собираясь их издавать. «У истоков авторской песни стоял Булат Окуджава. Он был мудр и всевидящ»,— говорит Борис Гребенщиков в специальном выпуске своей радиопрограммы «Аэростат», посвященном новому альбому. В свое время он уже высказался о своем отношении к одному из лидеров движения, записав целый альбом «Песни Булата Окуджавы».

И все же в альбом «Песни бардов» вошли еще восемь творений арбатского барда, в том числе «Примета» — песня о круговороте войны в природе, которую БГ активно исполнял на концертах в уходящем году.

Еще семь песен принадлежат авторству Евгения Клячкина, причем две из них, «Романс князя Мышкина» и «Черт», написаны на стихи Иосифа Бродского из цикла «Шествие». Сейчас произведения нобелевского лауреата активно кладут на музыку, но известно, что сам поэт этого не любил. И тем не менее, с точки зрения Гребенщикова, Клячкин и Бродский — это «женитьба, устроенная небесами».

«Песни Жени Клячкина становились самой непереносимой петербургской психоделией, которая вынимала сердце»,— говорит БГ. В 2022 году в песне «Прощание с родиной», которую бард когда-то посвятил поэту Валерию Молоту, слышна не только петербургская психоделия, но и бередящая душу эмигрантская тема: «А на мне, земля, вины — нет. Я не худший у тебя сын. Если клином на тебе свет, пусть я сам решу, что свет — клин». «Эмиграция» сейчас — нечто иное, нежели то, что этим словом называли в 1973-м, когда песня была написана («Ъ» писал об этом 24 ноября в тексте о новой эмигрантской лирике).

Однако текст «Прощания с родиной» легко примерить на новых релокантов, в том числе на самого Гребенщикова, чья нога с февраля не касалась родимой почвы.

Если задаться целью, чуть ли не в каждой из «Песен бардов» можно найти перекличку с нынешними обстоятельствами. Альбом начинается с песни Александра Городницкого «Сентябрь сколачивает стаи» («Свободен — значит, вне закона,— как эта истина проста!») и продолжается тремя песнями Булата Окуджавы о войне, но не о конкретной, как «Мы за ценой не постоим», а о войне как явлении и состоянии. При всем том Гребенщиков точно не ставил цель проиллюстрировать старыми песнями новые времена. Из образцов классической авторской песни у него за годы работы над пластинкой сложилось что-то вроде музея интеллектуального сопротивления. Можно даже смело сказать — интеллигентского.

Еще интереснее становится, когда в песнях 60–70-х вдруг обнаруживаются приемы или мотивы, которые сам Борис Гребенщиков использовал позднее, генерируя собственный поэтический стиль. Вряд ли гребенщиковский «Иванов» мог бы появиться на свет, если бы в воздухе не витало что-то вроде песни Юрия Визбора «Вставайте, граф». Сладость советского повседневного, сплетенная с возвышенным книжным и даже мифическим,— один из любимых приемов БГ.

Весь материал записан под аккомпанемент акустической гитары, в этом смысле все произведения звучат исключительно аутентично. Однако самые драматичные моменты музыкант форсирует вокально, вполне в рок-манере.

Принято считать, что советская авторская песня была «не секси», и в этом смысле русскоязычный рок-н-ролл представлял собой ее противоположность. Так вот: на альбоме «Песни бардов» есть тому явные опровержения. Это «На тихой улочке портовой» Булата Окуджавы, «По ночной Москве идет девчонка» Евгения Клячкина и, наконец, клячкинская же «Грустная песня о городских влюбленных» — чистый секс и в то же время, выражаясь словами автора альбома, обреченный на неудачу побег в незаконную любовь.

Самые неожиданные сюжетные повороты альбома — «У лошади была грудная жаба» Геннадия Шпаликова, песня «Про маляров, истопника и теорию относительности» Александра Галича, известная также в исполнении Владимира Высоцкого, и «Она сказала: "Не люблю"» уже самого Высоцкого. Для автора же этих строк полным сюрпризом оказался «Город» («Горы далекие, горы туманные…») Юрия Кукина. Песня эта у многих в памяти накрепко связана с традицией туристской песни, с романтикой костров и ледорубов. Но гребенщиковская манера и гребенщиковская поэтика превращают песню про «город не для всех» в нечто совсем из другой галактики. Так один миф берет в оборот другой, и все счастливы.