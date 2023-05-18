Зерно попало под откос

Утром в четверг в Крыму в районе села Чистенькое под Симферополем сошел с рельсов грузовой поезд с зерном. По данным специалистов «Крымской железной дороги» (КЖД), это произошло в результате подрыва ЖД путей. Правоохранители ищут предполагаемых преступников, обещая в кратчайшие сроки раскрыть дело. Власти республики уверены, что организатором подрыва является Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вагон сошедшего с рельсов поезда

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Вагон сошедшего с рельсов поезда

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Между Симферополем и Севастополем 18 мая было парализовано движение железнодорожного транспорта из-за схода грузового поезда с зерном в районе села Чистенькое под Симферополем. В КЖД заявили, что это произошло в результате вмешательства посторонних лиц. По словам местных жителей, в восемь утра раздался мощный взрыв. На месте происшествия, в результате которого сошло с рельсов восемь вагонов и половина из них перевернулась на бок, обнаружили большую и глубокую воронку и примерно 50 м поврежденного полотна.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате происшествия никто не пострадал, а ФСБ даст свое заключение после окончания расследования.

Официально правоохранители пока не дают комментариев. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, взрывное устройство, по предварительным данным, было заложено под путями и сработало в зоне передней части состава. В регионе объявлен план «Перехват». Уголовное дело будет возбуждено, скорее всего, по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

По мнению председателя Госсовета РК Владимира Константинова, за подрывом путей стоит Киев. «Безусловно, это все проделки украинской нацистской команды, это все люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане»,— заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

В главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что по железнодорожной ветке перевозили оружие, боекомплект и бронетехнику в зону СВО.

Тем временем власти Крыма пытаются организовать дополнительное автотранспортное сообщение для пассажиров заблокированных поездов. Граждан с билетами на поезд доставляют в Симферополь на автобусах. Восстановить поврежденные ЖД пути и открыть движение по ветке планируют к вечеру.

Напомним, ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к десяти годам тюрьмы за поджог военкомата и подготовку диверсии на железнодорожных путях, которые он совершил в знак протеста против СВО.

Александр Дремлюгин, Симферополь