Призывникам назвали уважительные причины

На воинскую службу не могут быть призваны подследственные или осужденные, а также лица, имеющие непогашенную судимость. При этом гражданин не может считаться преступником, если не явился по повестке в связи с потерей трудоспособности, тяжелой болезнью близкого родственника или если он получил ее после достижения предельного возраста службы. Об этом говорится в материалах пленума Верховного суда (ВС) России. Одновременно ВС, в частности, подтвердил, что умышленное членовредительство или симуляция болезни, целью которых было уклонение от службы в армии, являются уголовно наказуемыми деяниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Верховный суд РФ на своем пленуме, прошедшем 18 мая, рассмотрел вопросы, связанные с уклонением от воинской и альтернативной службы, а также уточнил порядок рассмотрения уголовных дел о воинских преступлениях. «Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии или неявки в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы,— говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ.— При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву».

При этом в документе отмечается, что при рассмотрении уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на военную службу, следует учитывать, что после достижения предельного возраста призыва уголовному преследованию могут подлежать только лица, «совершившие это преступление до достижения ими указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности».

Как отметил ВС, не подлежат призыву граждане:

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Верховный суд отдельно подчеркнул, что при решении вопроса о виновности гражданина, которому инкриминируется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), необходимо «установить факт надлежащего оповещения призывника о явке в военный комиссариат».

При этом ВС указал, что уважительными причинами неявки по повестке являются заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в похоронах кого-то из них, а также «препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина». В таких случаях, если дело дошло до суда, необходимо выносить оправдательный приговор.

Однако, отметил Верховный суд, умышленное членовредительство или симуляция болезни с целью уклонения от военной службы уголовно наказуемы.

Если травму призывник нанес себе не сам, он все равно несет ответственность, как и его сообщник, причем последний сразу по двум статьям УК — о пособничестве в уклонении и, например, причинении вреда здоровью.

Верховный суд также рассмотрел доработанную версию постановления о воинских преступлениях, в том числе связанных с неявкой на службу уже призванных граждан, которое было разработано, как сообщал «Ъ», в марте этого года. В документе, в частности, говорится, что «под неявкой в срок без уважительных причин на службу военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, следует понимать неприбытие указанных лиц при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации на службу в срок, установленный в соответствующих документах (например, в увольнительной записке, отпускном билете)».

Под уважительными причинами и в этом случае считаются, в частности, заболевание или увечье военнослужащего, связанные с утратой трудоспособности, или препятствие, возникшее «в результате действия непреодолимой силы». Умышленное членовредительство или симуляция болезни при этом подлежат уголовной ответственности.

«Уклонисты от призыва на военную службу и от военной службы были и будут всегда,— сказал “Ъ” бывший военный следователь, ныне партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры" Владимир Слащев.— Однако мало кто из этих молодых людей, будь то призывник либо только что прибывший в расположение воинской части рядовой, решивший уклониться от службы путем симуляции какого-либо недуга, понимает, что компетентные органы прекрасно знают все методы и способы уклонения. Недавние изменения в УК РФ в части, касающейся ужесточения наказания за уклонение от военной службы, свидетельствуют о том, что государство активно борется с уклонистами, а новое постановление пленума ВС РФ императивно обращает внимание судов на эти изменения и на необходимость верной квалификации этого деяния».

Алексей Соковнин, Александр Александров