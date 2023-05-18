Экс-прокурору подсчитали взятки

Перед судом предстанет бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Согласно версии Следственного комитета России, он получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами — в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля. Владимир Фалилеев, который больше года содержится в СИЗО, отвергает выдвинутые против него обвинения. По предварительным данным, для объективного рассмотрения уголовное дело будет передано в другой регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Фалилеев (второй справа)

Фото: ФСИН Владимир Фалилеев (второй справа)

Фото: ФСИН

Как стало известно «Ъ-Сибирь», завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Фалилеева, который в 2015–2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области. Экс-прокурора задержали в середине февраля 2022 года. Для этого в Новосибирск была командирована группа следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

Владимиру Фалилееву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — до 15 лет лишения свободы).

С санкции суда экс-прокурора заключили под стражу. Многочисленные попытки адвоката добиться освобождения подзащитного из СИЗО оказались безуспешными. В последний раз Новосибирский областной суд продлил ему срок ареста до 14 июля 2023 года.

Правоохранительные органы дело экс-прокурора не комментируют. Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с делом, по результатам расследования, которое заняло почти полтора года, Владимиру Фалилееву вменили в вину получение взяток почти на 10 млн руб. от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового, имеющего обширные связи во властных структурах региона. Олег Яровой — бывший член советов директоров АО «Завод “Экран”» и ОАО «Винап».

По данным источников, помимо наличных предметами взяток являлись подарки и услуги. В частности, предприниматель якобы оплатил лечение за границей родственника областного прокурора, аренду места в паркинге. За счет предпринимателя был отремонтирован автомобиль государственного советника юстиции 2-го класса (этот чин соответствует званию генерал-лейтенанта) Фалилеева.

Владимир Фалилеев, который проработал в органах прокуратуры больше четверти века, вину не признал, считая доводы следствия неубедительными. На судебном заседании по избранию меры пресечения он заявил, что стал жертвой оговора.

Уголовное преследование в отношении Олега Ярового было прекращено в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ о даче взятки. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию дела и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Дело экс-прокурора направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово для определения территориальной подсудности. Для объективного рассмотрения его могут передать в другой регион.

Также под следствием сейчас находится первый заместитель Владимира Фалилеева Любовь Кузьменок. Еще один его заместитель, Андрей Турбин, — под судом. Им также инкриминируется взяточничество.

Прокурором области Владимир Фалилеев стал в 2015 году. Однако в ноябре 2018 года, за два года до окончания срока полномочий, областной прокурор ушел в досрочную отставку. В ведомстве тогда сообщили, что Владимир Фалилеев был «уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет».

Константин Воронов, Новосибирск