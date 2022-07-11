Прокурор вылечилась от розыска

Как стало известно “Ъ”, бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, находившаяся в международном розыске, добровольно приехала в столицу, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали. По словам госпожи Кузьменок, она находилась не в Испании, как полагало следствие, а в Белоруссии, где лечилась от COVID-19. Впрочем, справки и видеообращение к главе комитета Александру Бастрыкину пока ей не помогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Кузьменок

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области Любовь Кузьменок

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области

О задержании в Москве отставного госсоветника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора) Любови Кузьменок стало известно менее чем через месяц после того, как Басманный райсуд столицы заочно арестовал ее по ходатайству следователей ГСУ СКР. Как рассказывал “Ъ”, помимо стандартных доводов о тяжести обвинения бывшего первого зампрокурора Новосибирской области в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и наличии широкого круга знакомств и связей в правоохранительных органах следователи в обоснование необходимости ареста также говорили о бегстве госпожи Кузьменок в Испанию, где она якобы могла иметь недвижимость. Ее адвокат Олег Дубинин тогда возражал против принятия скоропалительных решений, отмечая, что 60-летняя женщина могла покинуть пределы России не из-за страха перед уголовным преследованием, а исключительно для поправки здоровья. Фактически сам заочный арест был необходим для подтверждения международного розыска Любови Кузьменок по линии Интерпола, который невозможен без соответствующей санкции суда.

На днях бывшая высокопоставленная сотрудница надзорного ведомства сама подтвердила версию защитника. Как сообщил “Ъ” господин Дубинин, его подзащитная добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям ГСУ СКР. Перед этим 24 июня она записала видеообращение (имеется в распоряжении “Ъ”), в котором коротко сообщила, что ранее ее по уголовному делу не допрашивали ни как подозреваемую, ни даже как свидетеля и подписку о невыезде не отбирали. А потому некоторое время назад женщина выехала к родным своего мужа в Белоруссию, где заразилась коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, и ей пришлось лечиться в санатории имени Ленина в поселке Покровский Могилевской области. «О международном розыске и заочном аресте Любовь Яковлевна (Кузьменок.— “Ъ”) узнала от знакомых, которые прочитали об этом в СМИ»,— пояснил Олег Дубинин. Он также отметил, что его подзащитная утверждает: недвижимости в Испании не имеет, а последние четыре года, за исключением Белоруссии, никуда не выезжала, проживая в своем частном доме в дачном поселке на улице Светлых Надежд под Новосибирском и воспитывая внуков. Судя по всему, юрист с многолетним стажем намекает на ненадлежащее уведомление о возбуждении уголовного дела, вызове к следователю и т. д., так как эти нарушения являются серьезным препятствием для объявления в розыск.

К своему видео женщина приобщила как медицинские документы, так и жалобу на решение Басманного суда о ее аресте и заявления в СКР, в том числе и на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина. «Она просит изменить ей меру пресечения на домашний арест, так как после коронавируса просто может не пережить заключение в СИЗО, а также обеспечить беспристрастное расследование по обвинениям, которые она отвергает»,— уточнил господин Дубинин. По его словам, обвинения о получении регулярных, но весьма небольших взяток от новосибирских предпринимателей за общее покровительство выглядят довольно нелепо, так как эти якобы имевшие место подношения были меньше как заработка первого зампрокурора области, так и ее супруга, работавшего судьей в облсуде. При этом обвинения якобы базируются на показаниях предпринимателей, ранее владевших крупным новосибирском рынком, неким аналогом печально известного московского Черкизовского рынка.

Причем эти лица, по данным защиты, уже были ранее судимы, в том числе за мошенничество и заведомо ложный донос (ст. 159 и 306 УК РФ), а теперь они хотят избежать наказания за дачу взяток (ст. 291 УК РФ), надеясь на переквалификацию на посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) или вовсе освобождение от ответственности. Такое возможно в соответствии с примечаниями к этим статьям, если лицо «активно способствовало раскрытию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении». А потому якобы речь может идти, по версии Любови Кузьменок, и о ее сознательном оговоре. Самостоятельно же, как утверждает адвокат, его подзащитная не могла принимать решения о проведении или, наоборот, блокировке каких-либо проверок, так как для этого необходим был целый ряд согласований. Впрочем, пока задержанная не может дать исчерпывающих пояснений, поскольку представители СКР якобы ограничиваются «общими утверждениями», не переходя к конкретным вопросам. «Любовь Яковлевна намерена до конца отстаивать свое честное имя»,— сообщил адвокат Дубинин, недавно встречавшийся с ней.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, госпожа Кузьменок прошла путь от стажера до первого заместителя прокурора Новосибирской области, в 2014 году на должность ее назначил тогдашний глава надзорного ведомства Юрий Чайка. В отставку она подала в начале октября 2018 года, когда проведенная в прокуратуре служебная проверка выявила целый ряд нарушений.

Продолжение скандал получил несколько месяцев назад, когда по обвинению в получении взяток были арестованы экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин.

Сергей Сергеев