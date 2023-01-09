Экс-прокурор пришел в сознание

В Новосибирске начался суд над бывшим заместителем прокурора Новосибирской области Андреем Турбиным. Господин Турбин, удостоенный за 36-летнюю прокурорскую карьеру множеством ведомственных наград, обвиняется в коррупции. Следствие считает, что за взятку в 3 млн руб. он должен был помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ, информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела и вынести необходимое процессуальное решение. Подсудимый полностью признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турбин (справа) в суде

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Турбин (справа) в суде

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сегодня в Центральном райсуде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело бывшего заместителя прокурора области 62-летнего Андрея Турбина.

События, в которых предстоит разобраться суду, произошли еще в 2017 году. Тогда, по версии следствия, местный бизнесмен Михаил Колмогоров стал искать выходы на заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, который занимал этот пост с 2002 года и курировал в ведомстве уголовно-судебное и оперативно-разыскное направления.

Предприниматель хотел помочь своему приятелю, который обвинялся в разбое и мог провести за решеткой от 7 до 12 лет.

Дело о разбое вели сотрудники Кировского райотдела полиции, ход расследования контролировала районная прокуратура.

От заместителя прокурора якобы требовалось предоставлять информацию о следственных действиях, вынести необходимое процессуальное решение и оказать помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК о самоуправстве, максимальное наказание по которой — пять лет заключения.

Все общение коммерсанта с высокопоставленным прокурором, по версии следствия, проходило через двоих переговорщиков — бывшего члена совета директоров АО «Завод "Экран"» (входит в структуру РАТМ Холдинга) Олега Ярового, имевшего обширные связи в правоохранительных органах региона, и его знакомого Сергея Белоуса.

Размер «гонорара» прокурор якобы определил сам — 3 млн руб. Требуемую сумму наличными Олег Яровой передал ему 12 сентября 2017 года в подъезде элитного дома, где проживает зампрокурора области.

«Получая информацию от нижестоящего прокурора, не осведомленного о его преступных намерениях, он через Ярового информировал Колмогорова о ходе и результатах расследования интересующего его уголовного дела»,— говорится в материалах обвинения.

Андрея Турбина задержали в феврале 2022 года следователи центрального аппарата СКР, командированные в Новосибирск. К тому времени он уже находился на пенсии. Бывшему зампрокурора области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от 8 до 15 лет лишения свободы) и заключили его под стражу. В дальнейшем экс-прокурора перевели под домашний арест. Сергею Белоусу вменили в вину посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, санкция — до 12 лет).

Дело в отношении Олега Ярового, как стало известно, было прекращено по примечанию к ст. 291.1 УК РФ.

В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию дела и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы. Бизнесмен Михаил Колмогоров, хлопотавший за своего приятеля, по информации Генпрокуратуры РФ, объявлен в розыск.

Андрей Турбин и Сергей Белоус предстали перед судом. Выслушав обвинительное заключение, они заявили о полном признании вины. Показания подсудимые будут давать в самом конце судебного следствия. Установив порядок исследования доказательств, судья Руслан Фролов объявил в слушаниях перерыв до 8 февраля.

Андрей Турбин родился в июне 1960 года в Омске, окончил юридический факультет Омского государственного университета. Его прокурорский стаж составляет 36 лет. Службу в надзорном ведомстве начал еще в 1982 году. Он поочередно занимал должности следователя, заместителя прокурора района, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокурора Новосибирской области, заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. С этого поста в классном чине старшего советника юстиции (соответствует званию полковника) он ушел на пенсию в 2018 году. Андрей Турбин награжден знаками «Почетный работник прокуратуры РФ» и «За безупречную службу в прокуратуре РФ», именным оружием, ведомственными медалями Руденко и «290 лет прокуратуре России».

Отметим, что под следствием сейчас находятся бывший руководитель Андрея Турбина, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, занимавший эту должность в 2015–2018 годах, и его первый зам Любовь Кузьменок. Они также обвиняются во взяточничестве.

Константин Воронов, Новосибирск