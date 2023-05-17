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Коммерсантъ FM
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Рабочий получил осколочное ранение при обстреле поселков в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о ранении человека в результате обстрела Корневского района. Власти зафиксировали 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким.

По словам губернатора, ранен гражданский рабочий. В состоянии средней тяжести с осколочными ранениями поясничной области его доставили в Глушковскую ЦРБ. Раненому оказывают всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости его транспортируют в областную больницу.

В результате обстрела поселки Гордеевка и Троицкий обесточены. Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам.

Курская область, как и другие приграничные районы, почти каждый день попадает под обстрелы со стороны Украины. Вчера, 16 мая, в Суджанском районе пограничники сбили дроны-камикадзе. За день до этого там же украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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