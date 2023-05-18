Алла Пугачева и Наина Ельцина поддержали Евгения Ройзмана в суде

Певица Алла Пугачева и вдова первого президента России Наина Ельцина дали положительные характеристики бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов), которого сейчас судят за дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Корреспондент «Ъ-Урал» сообщает, что защита политика просит суд приобщить характеристики к делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Характеристики Евгению Ройзману также дали член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко, а также глава уральского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) Алексей Мосин.

Напомним, на заседание по делу экс-мэра Екатеринбурга в Октябрьский районный суд приехал Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Ранее он вместе с рядом известных писателей и музыкантов, среди которых Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков, также направлял в суд положительные характеристики на Евгения Ройзмана.

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