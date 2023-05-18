Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов приехал в Екатеринбург на суд Евгения Ройзмана

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов приехал в Екатеринбург, чтобы посетить суд над бывшим мэром города Евгением Ройзманом (внесен в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Урал», присутствующий на заседании в Октябрьском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я уже тут пытался объяснить, что всех всегда поддерживает Ройзман, один поддерживает всех. Иногда наступает момент, когда все должны взять и поддержать его. И знаете, нас никто не вынуждает, но мы обязаны быть солидарны. Посмотрим, чем закончится этот приговор. Я думаю, что Урал — это особенно место. И обвинительный или жестокий приговор, будет способом недоверия уральцам»,— цитирует Дмитрия Муратова портал Е1.ru.

Напомним, экс-мэра Екатеринбурга обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). По версии следствия, в июле прошлого года политик, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, по словам представителя обвинения во время суда, он называет специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой».

Ранее Дмитрий Муратов, а также ряд известных писателей и музыкантов, среди которых Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков, направляли в суд положительные характеристики на Евгения Ройзмана.

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