Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 мая

12:31. МЧС предупреждает об обстреле в селе Староселье в Краснояружском районе Белгородской области.

12:14. В белгородском селе Черемошном местному жителю оторвало правую стопу, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавший косил траву в овраге и наступил на «лепесток» мины. «Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— добавил губернатор и попросил жителей воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

10:38. Украинские военные впервые обстреляли территорию России из танка, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, огонь был открыт по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района Белгородской области. Танк подогонали к украинскому селу Бударки на границе с регионом, он выпустил 12 снарядов, но пострадавших и разрушений нет. «Раньше ВСУ не подгоняло танки так близко к госгранице, опасаясь противотанковых ракет», — отмечается в сообщении канала. Официального подтверждения информации нет.

9:40. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о еще одной мере поддержке бизнеса, пострадавшего от украинских обстрелов. Благодаря поручению президента РФ Владимира Путина предприниматели могут получить кредиты в размере до 3 млн рублей на срок до трех лет под 1%. На эти цели регион получил 100 млн рублей. По словам Вячеслава Гладкова, такими кредитами уже воспользовались «несколько десятков предприятий». «Чтобы получить такой льготный кредит, нужно обратиться в министерство экономического развития правительства области или к Дмитрию Глебовичу Гладскому — моему заместителю», — отметил губернатор. В министерстве уточнили, что кредит получили 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

9:08. Орловский вице-губернатор Вадим Тарасов передал расположенному под Мариуполем спецназу ГРУ 2 тонны гуманитарного груза, рассказала глава региона Андрей Клычков. Бойцы получили планшет, ноутбук, квадрокотер и смартфон к нему, антидроновое ружье, тепловизор, дизельный генератор, портативные источники питания, две мобильные бани, стройматериалы и инструменты, маскировочные сети, кроссовки и балаклавы, спреи от комаров, влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания.

8:43. Ночью украинский дрон сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт в белгородском райцентре Шебекине, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Случившее возгорание оперативно потушили. Власти эту информацию официально не подтверждали.