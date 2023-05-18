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Самая Центральная Азия

Китай включился в гонку за лидерство на постсоветском пространстве

В китайском городе Сиань (провинция Шэньси) в четверг открывается первый в истории саммит «Китай — Центральная Азия», в котором примут участие лидеры пяти бывших советских республик. Встреча пройдет под председательством китайского лидера Си Цзиньпина. Демонстрируя высокие темпы роста, страны Центральной Азии делают ставку на интеграцию с географически близкой второй экономикой мира.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Florence Lo/Pool, Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Florence Lo/Pool, Reuters

Двухдневный саммит «Китай — Центральная Азия», стартующий 18 мая в бывшей столице Великой Китайской империи городе Сиане, станет для лидеров пяти центральноазиатских государств уже второй совместной встречей за последние недели. Побывав 9 мая на параде Победы в Москве, где их принимал российский президент Владимир Путин, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении вновь соберутся в том же составе, чтобы на этот раз провести серию встреч и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайская сторона, придающая большое значение символизму в политике, не случайно выбрала местом встречи с лидерами бывших советских республик древний Сиань.

Там начинался Великий шелковый путь, который проходил через Среднюю Азию и в ХХI веке воплотился в главный интеграционный проект Пекина «Один пояс — один путь».

Накануне саммита китайское госагентство «Синьхуа» опубликовало установочный комментарий «Китай и Центральная Азия готовы к рубежному саммиту». В нем отмечается, что первый визит в регион Си Цзиньпин совершил еще на заре своего правления, в 2013 году, и за последнее десятилетие побывал в странах Центральной Азии семь раз. Свою ключевую инициативу «Один пояс — один путь» китайский лидер впервые изложил в сентябре 2013 года в Казахстане. Выступая в Астане, он предложил государствам региона совместно с Пекином подключиться к созданию единого экономического пояса вдоль бывшего «Шелкового пути». «За последнее десятилетие страны Центральной Азии стали пионерами в продвижении инициативы "Один пояс — один путь". Активное сотрудничество привело к общему развитию — от налаживания интенсивного железнодорожного сообщения до создания производственных линий и прокладки газопроводов»,— отмечает «Синьхуа».

Эксперт «Валдая» о новых форматах сотрудничества в Центральной Азии

«Мои ожидания от саммита очень высоки. Китай играет все более важную роль в нашей части мира, в Центральной Азии, и это вполне естественно. Я думаю, все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы, что мы извлекаем выгоду из наших отношений с Китаем. И мы будем делать все возможное, чтобы продвигать такое сотрудничество»,— заявил в интервью Центральному телевидению Китая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной»,— добавил он, беседуя с китайскими журналистами.

Отвечая на вопрос, не несет ли в себе сближение с Китаем угрозу для государств Центральной Азии, господин Токаев отметил: «Никаких подозрений по этому поводу быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние». «Мы не поддерживаем этот концепт»,— прокомментировал президент Казахстана распространенное на Западе мнение о деструктивной роли Китая: считается, что Пекин под видом реализации интеграционных проектов и развития равноправного сотрудничества проводит ползучую колонизацию региона, превращая его в свой сырьевой придаток.

В свою очередь, встречаясь в среду с господином Токаевым, Си Цзиньпин заявил: «Предстоящий саммит имеет важное историческое значение, он поспособствует вступлению сотрудничества Китая и Центральной Азии в новую эру».

Стимулом для развития торгово-экономических отношений этих стран становятся демонстрируемые их экономиками высокие темпы роста, которые подтверждаются международными организациями. Накануне агентство Reuters сообщило, что в 2023 году МВФ ждет роста экономики республик Центральной Азии и Кавказа на уровне 4,2%. В прошлом году, по оценке МВФ, рост превзошел первоначальные прогнозы: показатель увеличился на 4,8%.

А Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) во вторник повысил прогноз экономического роста в 2023 году для стран Центральной Азии до 5,2% с прежних 5%. По оценке ЕБРР, экономика региона продолжит расти на 5,4% в 2024 году — в частности, благодаря переносу бизнеса из России, улучшению управления, увеличению экспорта товаров и оживлению контактов с Китаем.

Стремление Пекина сделать бесспорным свое лидерство в южной части постсоветского пространства можно в какой-то степени считать ответом на растущее проникновение в регион США и их европейских партнеров.

В феврале этого года госсекретарь США Энтони Блинкен совершил турне по Центральной Азии, посетив Казахстан и Узбекистан и приняв участие в состоявшейся в Астане встрече министров иностранных дел в формате C5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан плюс США).

Целью было провозглашено формирование «независимой, процветающей и безопасной Центральной Азии, которая решает общие проблемы в партнерстве с США». Напомним, что созданный в 2015 году формат C5+1 выделяет три главных направления взаимодействия США и стран Центральной Азии — экономика, энергетика и безопасность.

В Киев привезли мирный план Пекина

Накануне встречи в Сиане Вашингтон сумел нанести болезненный укол Пекину. Как сообщило агентство Bloomberg, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти о намерении Италии выйти из китайского проекта «Один пояс — один путь». Хотя окончательное решение пока не принято, источники агентства сообщают, что Вашингтон оказал давление на Рим, добиваясь прекращения его участия в китайском проекте. В 2019 году Италия стала первой страной G7, которая подтвердила готовность участвовать в проектах китайской программы, подписав меморандум с Пекином.

Между тем, как сообщает Bloomberg, на открывающемся 19 мая, на следующий день после встречи в Сиане, саммите G7 в Хиросиме страны «семерки» намерены договориться о совместных мерах противостояния растущему экономическому влиянию Китая в разных регионах мира. По информации агентства, в преддверии саммита в Хиросиме посольствам стран G7 было поручено составить карту влияния Китая в различных регионах — от Африки и Латинской Америки до Центральной и Юго-Восточной Азии, чтобы затем выработать меры противодействия глобальной экономической экспансии Пекина.

Сергей Строкань

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