Байден не будет извиняться за ядерные бомбардировки Японии во время саммита G7

Президент США Джо Байден не будет приносить извинения за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые США осуществляли в 1945 году. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

На брифинге журналисты спросили Джейка Салливана, собирается ли Джо Байден от имени США принести извинения за ядерные бомбардировки во время своего визита в Хиросиму для участия в саммите G7. «Президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира (в Хиросиме — "Ъ")»,— сказал он в ответ (цитата по ТАСС). Господин Салливан добавил, что Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 примет участие в возложении цветов в Мемориальном парке мира в Хиросиме, а также в других мероприятиях.

В Хиросиме с 19 по 21 мая пройдет саммит лидеров стран G7. Джейк Салливан сообщал, что на нем будут обсуждать восстановление Украины после окончания военных действий.

В начале августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Во время взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, позже в течение года от ранений и последствий лучевой болезни скончались от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек — в Нагасаки.

Олеся Павленко