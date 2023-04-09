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Коммерсантъ FM
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Очищенный от украшений ВВП

Росстат не фиксирует быстрого восстановления экономики в конце 2022 года

Обновленная Росстатом статистика ВВП не фиксирует уверенного восстановления экономики во второй половине года: устойчивых факторов роста полгода назад не было. В 2023 году, несмотря на надежды экономических властей на быстрое восстановление инвест- и потребактивности, альтернативы продолжению рецессии неопределенны — они основаны на данных января—апреля, следующие месяцы дадут более твердые основания для оценки картины восстановления ВВП.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вторая оценка ВВП за прошедший год, опубликованная Росстатом, оставила неизменным его сжатие на 2,1%. Однако статистики пересмотрели не только номинальный объем показателя — на 2 трлн руб. (до 153,4 трлн руб.) из-за повышения дефлятора с 14,3% до 15,8%, но и внутригодовую динамику в первом—третьем кварталах 2022 года — с 3,5% до 3%, с 4,1% до 4,5% и с 3,7% до 3,5% соответственно.

Сезонно сглаженная динамика поквартального ВВП, представленная Росстатом, фиксирует обвал потребительского спроса и резкое сокращение запасов, что привело к резкому падению экономики на 4,6% во втором квартале. После этого, уже в третьем квартале, восстановление запасов и валовое накопление основного капитала привели к приросту экономики на 0,5%, который сохранился и в четвертом квартале благодаря поддержке со стороны госсектора и тому же валовому накоплению капитала. «Это не V-образное восстановление, которое наблюдалось после ковида. Речь идет об очень плавном росте, и главная причина этого — внешний спрос, оказавшийся под очень серьезным давлением во второй половине 2022 года»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI.

По результатам года в структуре добавленной стоимости доля домохозяйств увеличилась до максимума с 2016 года — 14,2%, а нефинансовых компаний — до максимума с 2020 года — 66,3% (доля нефтегазового сектора выросла до 18,1% — максимума с 2019 года, а доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей снизилась до 22,6% с 23,9% в 2021 году).

При этом снижение расходов домохозяйств за год составило всего лишь 1,4%, что, как отмечают аналитики MMI, «кардинально не бьется» с динамикой общего объема частного спроса (розница, услуги, общепит — минус 4,1%).

Со стороны производства по сравнению с кризисом 2015 года устойчивее оказались финансовый сектор (благодаря расчистке слабых банков и льготной ипотеке), строительство и госсектор. Много хуже пережили рецессию 2022 года в сравнении с 2015 годом оптовая торговля (здесь ключевые проблемные подотрасли — торговля природным газом, услуги для бизнеса и автодилеры), фиксирует Александр Исаков из Bloomberg Economics.

В Минэкономики ожидают достаточно быстрого восстановления экономики, которое сменится ростом за счет внутреннего потребления и инвестиций уже в текущем году (обновленный прогноз ведомства появится в апреле). Ожидать этого ведомству позволяют данные за январь—февраль. Прогноз Банка России от 10 февраля — от плюс до минус 1% в 2023 году и рост от 0,5% до 2,5% в 2024 году. Всемирный банк, напомним, пересмотрел свой прогноз динамики ВВП в 2023 году, ожидая теперь снижения лишь на 0,2% вместо спада на 3,3%, которого он ждал в январе, и ухудшил прогноз роста на 2024 год — до 1,2% с 1,6%. Схожее направление пересмотров обнаруживается и в свежем консенсус-прогнозе FocusEconomics: c 2,2% до 1,8% улучшен прогноз спада в текущем году, а в 2024 году прогноз роста экономики ухудшен с 1,1% до 1%. При этом разброс прогнозов как в первом (от минус 7,1% до 1%), так и во втором (от минус 6% до 3,1%) случае остается крайне высоким.

Артем Чугунов

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