Прибыль Газпромбанка в первом квартале составила 51,7 млрд рублей

Газпромбанк в первом квартале 2023 года получил 51,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Расходы кредитной организации на создание резервов за тот же период составили 4,7 млрд руб., следует из отчета.

Чистые процентные доходы до вычета резервов в январе-марте достигли 83 млрд руб., после вычета — 78,3 млрд руб. Операционные расходы, следует из отчета, составили 35,7 млрд руб. Активы увеличились с начала года на 2,5%, достигнув 12,697 трлн руб.

Кредитный портфель после вычета резервов вырос до 8,221 трлн руб. (+4,8%). Средства клиентов за первый квартал увеличились на 2,7%, до 10,897 трлн руб. Собственные средства банка увеличились на 6% — до 895,9 млрд руб.

По итогам 22 года чистая прибыль Газпромбанка упала в 10,5 раза, до 9,1 млрд руб., следует из его отчета по РСБУ. Вместе с тем активы кредитной организации по результатам прошлого года выросли почти в 1,5 раза, до 12,4 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «На подъем не хватило газу».

Лусине Баласян