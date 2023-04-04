На подъем не хватило газу

Газпромбанк (ГПБ) — третий по величине системно значимый банк — показал наибольшее сокращение чистой прибыли из всех отчитавшихся крупных кредитных организаций. Слабый результат получен на фоне пятикратного роста отчислений в резервы по кредитному портфелю и корсчетам. Достаточность капитала банка также снизилась на фоне быстрого роста активов, которые превысили 12 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Чистая прибыль Газпромбанка по итогам 2022 года упала в 10,5 раза, до 9,1 млрд руб., следует из его отчета по РСБУ. Среди 13 системно значимых банков годовые отчеты не раскрыли пока четыре, но из числа опубликовавших это самое резкое падение финансового результата.

Так, чистая прибыль Росбанка, МКБ, Совкомбанка, Сбербанка сократилась в два-четыре раза. При этом чистая прибыль Россельхозбанка выросла в 1,4 раза, а Райффайзенбанка и Юникредит-банка — в четыре раза. Ранее глава ВТБ Андрей Костин анонсировал убытки банка по итогам прошлого года, а бывший глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов оценивал прибыль банка в 40 млрд руб., вдвое ниже предшествующего года.

Среди крупнейших банков, контролируемых российскими собственниками, Газпромбанк находится на особом положении. В отношении него не введены блокирующие санкции США и ЕС. В марте 2022 года он получил статус уполномоченного банка для оплаты в рублях поставок газа в недружественные страны. В начале 2023 года из-за отказа американских банков в проведении платежей ГПБ перестал осуществлять долларовые операции (см. “Ъ” от 25 января). Однако корсеть остается широкой, клиентам доступны расчеты в дирхамах ОАЭ, евро, индийских рупиях, турецких лирах, китайских юанях, валютах стран СНГ и др.

Для ГПБ финансовый результат прошлого года оказался самым слабым за последние семь лет. В 2015 году банк получил более 34 млрд руб. убытка, но затем регулярно приносил чистую прибыль в размере десятков миллиардов рублей.

При этом в прошлом году банк резко увеличил процентные доходы — с 455,3 млрд до 780,2 млрд руб., прежде всего за счет роста кредитного портфеля (в 1,8 раза, до 690,4 млрд руб.). Однако из-за масштабного доначисления резервов чистые процентные доходы сократились в 1,5 раза, до 121,2 млрд руб. Комиссионные доходы снизились незначительно — с 64,8 млрд до 61,4 млрд руб. В Газпромбанке не ответили на запрос “Ъ”.

Прибыль банка снизилась прежде всего в результате роста отчислений в резервы, что стало следствием ухудшения условий операционной среды в 2022 году, поясняет управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина среди ключевых факторов снижения прибыли отмечает рост отчислений не только в резервы по ссудам и корсчетам в банках (в 5,5 раза), но и в резервы по прочим потерям, которые выросли в 14 раз (до 21 млрд руб.).

Кроме того, сказался убыток от операций с финансовыми активами, говорят эксперты. Так, согласно отчетности, от операций по ценным бумагам банк получил большой убыток в размере более 40 млрд руб. При этом рост чистых процентных доходов «не смог компенсировать рост отчислений в резервы», отмечает госпожа Кожекина.

Вместе с тем активы Газпромбанка по итогам 2022 года выросли почти в 1,5 раза, до 12,4 трлн руб. Показательно, что на начало прошлого года активы свыше 10 трлн руб. были лишь у Сбербанка и ВТБ. Как отмечает Валерий Пивень, банк показал очень сильный рост кредитного портфеля, что могло повлиять на величину активов под риском и привести к снижению нормативов достаточности капитала.

В частности, норматив Н1.0 (достаточность по совокупному капиталу) у ГПБ на этом фоне снизился на 2,3 процентного пункта, до 9,5% (при минимальном уровне 8,0%). Например, у МКБ — 12,2%, у Сбербанка и РСХБ этот показатель составил почти 15%, у Росбанка — 17,5%, у Райффайзенбанка — более 30%, у Юникредит-банка — почти 35%. Снижение нормативов достаточности капитала ГПБ, полагает госпожа Кожекина, вызвано опережающим ростом активов под риском в сравнении с динамикой капитала.

Ольга Шерункова