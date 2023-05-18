Украина интегрировалась в НАТО виртуально

Украина продолжает курс на сближение с НАТО: она официально стала членом Объединенного центра передового опыта по киберобороне альянса (NATO CCDCOE) со штаб-квартирой в Таллине. Власти Эстонии надеются, что участие украинских специалистов в работе центра позволит НАТО эффективнее помогать Киеву противостоять России в киберпространстве. Власти Украины рассматривают присоединение к CCDCOE как шаг на пути в Североатлантический альянс. В Москве же видят в этом реализацию «плана Запада по постепенному вовлечению Украины в систему антироссийского военного планирования и ее интеграции в натовскую инфраструктуру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинский флаг перед зданием Объединенного центра передового опыта по киберобороне НАТО в Таллине подняли вместе с флагами трех других новых членов этой структуры — Ирландии, Исландии и Японии. Обратившийся к участникам торжественного мероприятия министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что CCDCOE, которому на днях исполнилось 15 лет, за минувшие годы превратился из небольшой команды экспертов в крупнейший центр по обмену передовым опытом между государствами—членами альянса и его партнерами.

Ханно Певкур в своей речи поприветствовал всех четверых новых членов центра, выразив уверенность в том, что каждый из них «добавит ценное ноу-хау» в работу центра. Однако основное внимание он все же уделил одной стране. «Мы особенно рады видеть Украину с нами,— заявил эстонский министр.— Это дает уникальную возможность одновременно внести вклад в ее защиту в жестокой войне России и извлечь уроки из ведущегося противостояния в киберпространстве, чтобы укрепить безопасность всех участников CCDCOE».

Украинский посол в Эстонии Марьяна Беца, присутствовавшая на церемонии поднятия флагов новых членов центра, назвала это событие «знаковым для Украины и для ее отношений с Североатлантическим альянсом». По словам дипломата, участие украинских специалистов в работе CCDCOE усилит обмен опытом в сфере кибербезопасности между Украиной и другими государствами—членами центра, а также «станет важным шагом на пути к вступлению Украины в НАТО».

Власти РФ к привлечению Украины к работе центра киберобороны НАТО относятся негативно. Посол России в Эстонии Владимир Липаев в интервью ТАСС заявил: решение «иллюстрирует планы Запада по постепенному вовлечению Украины в систему антироссийского военного планирования и ее интеграции в натовскую инфраструктуру». В то же время дипломат напомнил, что центр киберобороны НАТО действует в Таллине с 2008 года, в его работе принимают участие более 30 стран, часть из которых не являются членами альянса. Между Эстонией и Украиной, по словам господина Липаева, сотрудничество в киберсфере также ведется уже на протяжении ряда лет. «Поэтому существенной угрозой для безопасности России участие Украины в работе этого центра не является»,— констатировал посол.

Центр киберобороны НАТО был создан в 2008-м году именно в Эстонии, поскольку власти этой страны годом ранее обвинили Россию в кибератаках на свою информационную инфраструктуру. Конфликт произошел в 2007-м году на фоне решения мэрии Таллина перенести памятник Воину-освободителю (известен как «Бронзовый солдат») из центра на окраину города, что вызвало возмущение среди русскоязычного населения Эстонии и протест со стороны Москвы. В разгар противостояния целый ряд эстонских сайтов подверглись хакерским атакам, в осуществлении которых власти страны сразу обвинили Россию. Эстония обратилась к партнерам по НАТО с инициативой проведения консультаций по статье о коллективной обороне альянса. Те сочли, что ущерб, нанесенный Таллину, был недостаточно серьезным для совместных ответных мер, однако пообещали укреплять киберзащиту Эстонии и всего блока. Так в Таллине появился CCDCOE. (Что касается хакерских атак 2007 года, то впоследствии ответственность за их организацию взяли на себя активисты прокремлевского движения «Наши», заявившие, что их действия были не нападением, а защитой.)

Сегодня в работе CCDCOE участвуют 39 стран НАТО и государств—партнеров блока. Центр организует регулярные международные киберучения Locked Shields (в этом году в них было задействовано более 3 тыс. специалистов из 38 стран), а также ежегодные конференции CyCon. Широкую известность CCDCOE также получил благодаря разработке первого в мире руководства о применении существующего международного права к кибервойнам. В нескольких томах «Таллинского руководства» представлены алгоритмы действий государств и военных альянсов на случай более масштабных атак. Цель документа — доказать, что существующие международные правовые нормы (прежде всего международное гуманитарное право) применимы и к киберпространству. А значит, вопреки позиции России и ряда других государств, новые законы не нужны. Власти РФ сочли сам факт появления таких документов потенциально опасным (о выходе первого тома «Таллинского руководства» и реакции Москвы на него журнал «Ъ-Власть» писал 27 мая 2013 года).

Официальную заявку на присоединение к работе CCDCOE Украина подала еще в августе 2021 года. Одобрена она была не сразу, поскольку против членства Украины в центре выступила Венгрия. В марте 2022 года — после ввода российских войск на Украину — Будапешт снял свои возражения, после чего Таллин и Киев занялись практической реализацией украинской заявки на членство в CCDCOE. При этом еще до окончания этого процесса США и ряд других стран—членов НАТО отправили на Украину своих специалистов по кибербезопасности — «для противодействия угрозам со стороны России». США также предоставили Украине несколько десятков миллионов долларов на укрепление ее критической инфраструктуры от компьютерных диверсий. По оценке украинской стороны, за минувший год с территории России в отношении их страны было осуществлено более 4,5 тыс. хакерских атак.

Между тем в России, наоборот, обвиняют Украину и НАТО в агрессии в киберпространстве. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вступление Украины в CCDCOE — это просто официальное оформление давно сложившегося сотрудничества между Киевом и НАТО в киберпространстве, целью которого являются атаки в отношении российских граждан и структур. «Все, что у НАТО имеет вот это расширение "защита" — "киберзащита" или другая какая-то "защита", "информационная защита",— это читается все наоборот. Это структура нападения»,— заявила госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.

Из комментария дипломата также следовало, что Украина и НАТО стоят за организацией резко участившихся в последнее время случаев телефонного мошенничества и телефонного терроризма в России. «Когда мы слышим новости, что киевский режим присоединился в той или иной форме к натовскому взаимодействию в киберсреде — все, это просто смычка, она состоялась,— отметила Мария Захарова.— Это сложнейшие схемы, по которым выстраивалась эта разветвленная сетка кибернападения, чтобы полностью спрятать все концы в воду».

Елена Черненко